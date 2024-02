Küsse im Pool: So verliebt sind Gerda Lewis und Jannik!

Wie süß! Gerda Lewis (31) und Jannik Kontalis teilen Urlaubserinnerungen. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und der Gewinner der ersten Staffel Make Love, Fake Love machten ihre Beziehung im September 2023 öffentlich. Zu Beginn hielt sich das Paar eher bedeckt und zeigte nur selten ausgewählte Schnappschüsse aus seinem Privatleben. Nun teilt Jannik mit seinen Followern ungewohnt persönliche Einblicke auf Social Media.

Obwohl Jannik hauptsächlich Fitness- und Essenscontent auf Social Media postet, teilt der Influencer auf Instagram ein Video aus dem gemeinsamen Österreichurlaub. In diesem Video zeigen sich die ehemalige Bachelorette und der TikToker frisch verliebt in einem Pool. Sie umarmen und küssen sich vor einer malerischen, winterlichen Kulisse. In der Bildunterschrift hält sich der 27-Jährige kurz: Nur ein Herz ziert den Beitrag.

Seinen Fans scheint das mehrheitlich zu gefallen: "So schön, dass ihr euch gefunden habt, wenn es auch zuerst holprig war", kommentiert ein Follower unter dem Instagram-Beitrag und bezieht sich auf das anfängliche Drama zwischen Gerda und Jannik: Als Jannik noch mit Reality-Star Yeliz Koc (30) zusammen war, soll Gerda Yeliz vor ihm gewarnt und ihr verräterische Chatverläufe gezeigt haben.

Instagram / jannikkontalis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Gerda Lewis, Urlaub

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Pärchen

