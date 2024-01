Erstes Treffen: Jannik Kontalis und Gerda hatten "Dreamdate"

Er gerät ins Schwärmen! Jannik Kontalis und Gerda Lewis (31) machten vergangenes Jahr im September ihre Beziehung publik. Die Fans der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin und des Make Love, Fake Love-Teilnehmers hatten da schon seit geraumer Zeit über eine mögliche Liebelei der beiden spekuliert. Doch wie lief eigentlich das erste Date des Influencer-Paares ab? Nun plaudert Jannik aus dem Nähkästchen!

"Nur wir beide mit einem Strandtuch, einer Flasche Wein und etwas Musik nachts am Meer – oft braucht es auch einfach nicht viel für einen schönen Moment", verrät der Reality-TV-Star in seiner Instagram-Story. Das erste Treffen scheint in Janniks Augen perfekt verlaufen zu sein: "Glaube, das hat uns einfach auch zusammen geschweißt. Es war wirklich irgendwie magisch." Der Ex von Yeliz Koc (30) bezeichnet das erste Treffen mit seiner Liebsten sogar als "unfassbar schönes Dreamdate".

Erst kürzlich gewährten die zwei einen seltenen Einblick in ihr Leben als Paar: In seiner Instagram-Story veröffentlichte Jannik ein süßes Pärchenfoto. Für den Schnappschuss küsst der Influencer seine Gerade liebevoll auf die Wange. "Bonnie und Clyde", kommentierte er die niedliche Aufnahme.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im August 2023

Instagram / jannikkontalis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

