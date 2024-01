"Bonnie und Clyde": So verliebt sind Gerda Lewis und Jannik

So verliebt starten sie ins neue Jahr! Die Fans von Jannik Kontalis und Gerda Lewis (31) hatten schon seit einiger Zeit spekuliert, ob es eine Romanze zwischen der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin und dem Make Love, Fake Love-Teilnehmer gibt. Im September vergangenen Jahres machten die beiden ihre Beziehung öffentlich, hielten sie ansonsten aber eher privat. Doch kürzlich begeisterten die Turteltauben mit einem süßen Schnappschuss im Netz. Nun teilt Jannik erneut einen Liebesbeweis an seine Gerda!

Auf Instagram teilt der Ex von Yeliz Koc (30) regelmäßig Einblicke in sein Leben – jetzt auch Momentaufnahmen mit seiner neuen Liebe. In seiner Story veröffentlicht der Realitystar ein niedliches Pärchenfoto auf dem er der Blondine einen liebevollen Schmatzer auf die Wange gibt. "Bonnie und Clyde", fügt er dem Foto hinzu – so stark ist offenbar die Bindung zwischen den beiden Verliebten.

Den Segen ihrer Follower haben die zwei bereits. Auf den ersten gemeinsamen Post bekam das Paar jede Menge Zuspruch. "Endlich Couple-Content", freut sich beispielsweise ein Instagram-Nutzer. "Manchmal braucht es einfach nur Zeit und alles fügt sich zum Guten", heißt es in einem anderen Kommentar.

Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige

Instagram / jannikkontalis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de