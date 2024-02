Gerda Lewis zeigt ihre natürlichen Haare ohne Extensions

Sie zeigt sich ganz natürlich! Gerda Lewis (31) wurde 2018 durch ihre Teilnahme an Germany's Next Topmodel bekannt. Mittlerweile ist sie eine erfolgreiche Influencerin, der mehr als eine Million Menschen folgen. Im Netz zeigt sie Beauty- und Fashioncontent, aber auch ganz alltägliche Situationen. Eigentlich kennen ihre Fans sie immer mit ihrer langen Mähne – doch nun setzt sie auf Natürlichkeit: Gerda zeigt ihre Haare ohne Extensions!

"Meine Haare waren schon mal definitiv in einem besseren, aber auch schon in einem schlechteren Zustand", beginnt die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story zu erzählen. Gerdas natürliche Mähne reicht ihr nur knapp über die Schultern und wirkt an den Spitzen relativ dünn. Dagegen will sie etwas tun: "Ich werde jetzt extrem auf Haarpflege und Supplements achten und verschiedene Methoden nutzen, um mein Haarwachstum anzuregen." Mit den Extensions sei ihr das leider nicht so gut gelungen.

Abgesehen von ihrem Beauty-Content gab die TV-Bekanntheit in den vergangenen Wochen auch immer wieder Einblicke in ihr Liebesleben. Im gemeinsamen Österreichurlaub turtelte sie zum Beispiel mit ihrem Freund Jannik Kontalis im Pool. Gerda und der TikToker konnten kaum die Finger voneinander lassen und knutschten wild herum.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, TV-Bekanntheit

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Gerda Lewis, Urlaub

