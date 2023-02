Offiziell: Daran starb "Flashdance"-Sängerin Irene Cara (†)

Die Todesursache von Irene Cara (63) ist offiziell bekannt. Berühmt wurde die Sängerin vor allem durch die Interpretation des Songs "What a Feeling" aus dem Film "Flashdance". Für das Titellied des Tanzstreifens "Fame" bekam sie sogar einen Oscar. Doch im November 2022 verkündete ihr Pressesprecher den Tod der US-Amerikanerin. Zur Todesursache war bisher noch nichts bekannt – doch heute wurde öffentlich, dass Irene unter anderem aufgrund einer Herz-Kreislauf-Erkrankung verstorben ist.

TMZ will erfahren haben, dass für Irenes Tod mehrere gesundheitliche Probleme verantwortlich waren. Sie soll an einer aterienverengenden und gefährlichen Herz-Kreislauf-Erkrankung gelitten haben, die letztlich als offizielle Todesursache eingetragen wurde. Unter anderem folgten daraus ein hoher Blutdruck und ein zu hoher Cholesterinspiegels. Außerdem wurde bekannt, dass Irene an Diabetes litt. Die Folgen beider Erkrankungen sollen schließlich zu ihrem Tod geführt haben.

Nur wenige Tage nach ihrem Tod verabschiedeten sich auch die Stars von Irene. Unter anderem schrieb die "Flashdance"-Darstellerin Jennifer Beals (59) bei Instagram: "Danke, brillante Irene, für dein offenes Herz und dein furchtloses, dreifaches Talent." Und sogar der New Yorker Bürgermeister schrieb der Musikerin eine letzte Widmung: "Sie ist in der Bronx geboren, sie griff nach den Sternen und lieferte Soundtracks für die Ewigkeit."

Twitter / msdebbieallen Irene Cara und Debbie Allen

Getty Images Irene Cara im September 2006

Instagram / thejenniferbeals Jennifer Beals und Irene Cara

