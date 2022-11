Diese Stars trauern um die Schauspielerin Irene Cara (†63)

Irene Cara hinterlässt eine große Lücke. Die Schauspielerin ist vor allem für ihre Rollen in den Kultfilmen "Fame" und "Flashdance" bekannt. Für beide Streifen sang sie sogar die Titelsongs und wurde dafür jeweils mit einem Oscar ausgezeichnet. Doch nun machten schockierende Nachrichten die Runde: Die Sängerin ist im Alter von 63 Jahren in ihrem Haus in Florida verstorben – die Todesursache ist bislang noch nicht bekannt. Viele Stars trauern nun deshalb um Irene.

Im Netz widmeten einige Prominente der Verstorbenen herzergreifende Worte. So postete zum Beispiel die Schauspielerin Jennifer Beals – die neben Irene bei "Flashdance" mitspielte – ein Bild von sich und der Verstorbenen auf Instagram. "Danke, brillante Irene, für dein offenes Herz und dein furchtloses, dreifaches Talent", schrieb die 58-Jährige zu dem Foto. Der Grey's Anatomy-Star Debbie Allen (72) twitterten mit einer Reihe von Bildern der Verstorbenen: "Mein Herz ist gebrochen. Irene Cara war ein so begabtes und schönes Genie. Ihr Talent und ihre Musik werden für immer leben!"

Auch die Komponistin Diane Warren (66) trauert um die "Fame"-Darstellerin: "Oh nein. Sing für immer mit so einer Kraft. Bring den Himmel wie eine Flamme zum Leuchten." Sogar der Bürgermeister von New York bekundete auf Twitter sein Beileid. "Irene Cara hat den New-York-City-Song gesungen. Sie ist in der Bronx geboren, sie griff nach den Sternen und lieferte Soundtracks für die Ewigkeit."

Jennifer Beals und Irene Cara

Irene Cara in dem Film "Fame"

Irene Cara im September 2006

