Drama mit Josi: Lenkt sich Eric Sindermann im Sexclub ab?

Eric Sindermann (34) hat Ärger im Paradies! Nach seinem Liebes-Aus mit Katharina Hambuechen fand der Designer sein neues Liebesglück in Josephine Lehmann. Nach nur wenigen Tagen Beziehung widmete der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat seiner Freundin sogar ein Tattoo. Die TV-Bekanntheit hatte Josi seinen Eltern schon vorgestellt – doch jetzt kriselt es zwischen den beiden. Eric gab öffentlich zu, enttäuscht von seiner Freundin zu sein. Doch die kauft ihm das nicht ab!

"Schade, wenn man kurz vorher absagt. Hatte mich so auf dich gefreut und alle anderen Termine abgesagt. Aber egal...", zeigte Eric seine Enttäuschung am Freitagnachmittag auf Instagram. Anscheinend ist es zu einem vereinbarten Treffen zwischen ihm und seiner Liebsten doch nicht gekommen. Daraufhin ruderte der 34-Jährige zurück, doch Josi schien ihm die Aktion noch übel zu nehmen. "Sieht man ja, wie traurig du bist, dass ich nicht da bin. Aber Hauptsache in einen Sexclub gehen", erteilte sie einen Seitenhieb gegen Eric auf Instagram.

Wird die Beziehung von Eric und Josi wohl in die Brüche gehen? Immerhin zweifelte der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat bereits an der Echtheit von Josis Gefühlen ihm gegenüber. "Ich habe irgendwie das komische Bauchgefühl, dass Josi nicht zu hundert Prozent das Gleiche für mich empfindet", meinte er im Interview mit Promiflash.

Instagram / dr.sindsen Josi mit Eric Sindermann

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann beim Sommerhaus-Wiedersehen

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

