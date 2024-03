Shitstorm nach "The 50": Eric Sindermann zieht sich zurück

Eric Sindermann (35) hat genug! Der Reality-TV-Star musste in den vergangenen Tagen eine Menge Kritik einstecken. Sein Exit als erster Kandidat bei The 50 löste offenbar eine Welle des Hasses und Spotts aus – und der Berliner zieht seine Konsequenzen. Auf Instagram kündigt Eric an, sich nun aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen. "Macht es gut! Diese große Niederlage und der ganze Shitstorm, den ich erlebt habe, müssen erst einmal verkraftet werden." Auf Social Media werde nun nichts mehr von ihm kommen, ebenso habe er seine Werbekooperationen beendet, erklärt er.

"Ich danke allen meinen Fans dafür, dass sie immer hinter mir gestanden haben. Vielleicht kehre ich irgendwann ins normale Leben zurück", beendet der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat sein Statement. Seine Fans sind davon zwar geschockt, können die Entscheidung aber verstehen. "Eine Auszeit tut bestimmt erst mal gut. Dann kannst du wieder durchatmen und Kraft tanken", kommentiert ein User. Doch auch negative Kommentare sind unter dem Beitrag zu finden, unter anderem: "Glaube ich nicht. Vielleicht bis Sonntag oder eine Woche. Es wird immer Drama gemacht und hinterher..."

Ob Eric den Rückzug wirklich ernst meint? Immerhin ist der frühere Handballer seit einigen Jahren omnipräsent in der TV-Landschaft. Nach seinem Debütauftritt bei "Ex on the Beach" nahm er an zahlreichen Shows teil, darunter Das Sommerhaus der Stars, Das große Promi-Büßen und B:REAL – Echte Promis, echtes Leben. Wirklich große Schlagzeilen machte er meist aber eher mit seinem Privatleben. Zuletzt sorgte seine Beziehung und öffentliche Trennung mit und von Desiree Hansen für Diskussionen. "Desiree wollte überall Sex haben, egal ob im Hotel, im Auto oder im Restaurant", klagte er sogar im Promiflash-Interview sein Leid über die intimen Probleme der beiden.

RTL II Eric Sindermann bei "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben"

AEDT Desiree Hansen und Eric Sindermann im Februar 2024

