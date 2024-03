Desiree Hansen im OP: Ex Eric Sindermann meldet sich nicht!

Interessiert er sich nicht mehr für sie? Erst vor wenigen Tagen machten Desiree Hansen und Eric Sindermann (35) ihre Trennung publik. Die Beziehung mit dem Realitystar ist für das Erotikmodel zuletzt sehr anstrengend gewesen – und das hat optische Spuren hinterlassen. Um sich wieder aufzuhübschen, legte sich die Blondine unters Messer. Eric hat das scheinbar kaltgelassen: Desiree erzählt Promiflash, dass er sich nach den Operationen nicht nach ihrem Wohlergehen erkundigte!

"Ich bin froh, diesen Schritt gemacht zu haben und freue mich auf einen neuen Lebensabschnitt fernab von Eric, der sich wie zu erwarten nicht gemeldet hat. Quasi aus den Augen, aus dem Sinn", gibt sie gegenüber Promiflash ein exklusives Update. Dass ihr Ex nicht mehr an sie zu denken scheint, nimmt die Blondine gelassen auf. "Aber ich komme jetzt auch ganz gut alleine zurecht und werde mich jetzt voll und ganz auf neue TV-Shows und meine Musikkarriere am Ballermann konzentrieren, die ja Ende April wieder voll losgeht", lässt sie hoffnungsvoll verlauten.

Neben einer Augenlidstraffung unterzog sich die Stranger Sins-Bekanntheit auch einer Brustvergrößerung. Nach dem mehrstündigen Eingriff verriet das Erotikmodel im Gespräch, wie es ihr geht. "Ich fühle mich den Umständen entsprechend. Denn die OP hat fast vier Stunden gedauert", gab die TV-Bekanntheit preis.

privat Desiree Hansen nach ihrer Beauty-OP im März 2024

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Desiree Hansen im Dezember 2023

