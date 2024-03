"The 50": Zwischen Eric und Sam Dylan fliegen die Fetzen!

Eric Sindermann (35) macht sich mit seinem Verhalten in der neuen Realityshow The 50 keine Freunde. Bereits kurz nach der Ankunft im Pariser Schloss versucht der Influencer einen Streit mit Kandidat Sam Dylan (33) vom Zaun zu brechen. In einem Gespräch mit Matthias Mangiapane (40) behauptet Eric, man müsse "immer schön aufpassen, was du sagst, weil alles wird gegen dich verwendet." Eric deutet an, Sam würde sämtliche Informationen an Zeitungen verkaufen und seine Freundlichkeit lediglich vorspielen. Als Matthias nicht darauf eingeht, konfrontiert der Modedesigner Sam direkt und nennt ihn "eine Schande". Sam reagiert perplex auf die Anschuldigungen und merkt im Interview an: "Er hat, glaube ich, Panik gehabt. Er hat so gemerkt: Scheiße, ich finde hier nicht statt, ich muss hier irgendwas machen."

Auch mit Daniela Büchner (46) versucht der Influencer aneinanderzugeraten. „Ich bin so sauer auf Danni Büchner, weil die mich gelinkt hat", behauptet der 35-Jährige vor laufenden Kameras und bezieht sich auf die gemeinsame Teilnahme an der zweiten Staffel Das große Promi-Büßen. Auch in dieser Situation stößt er auf das Unverständnis seiner Mitkandidaten: "Kannst du mal aufhören, Danni zu belästigen! Sie will das nicht", kommt Sam der 46-Jährigen zur Hilfe. Sam behauptet, der angezettelte Streit sei ein weiterer Versuch, um in den Fokus zu rücken und Sendezeit zu generieren. Erics Ziel, sich in Szene zu setzen und alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, bleibt jedoch nicht ungestraft: Er wird von den anderen Teilnehmern bereits nach dem ersten Spiel hinausgeworfen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Eric in Realityformaten auffällig wird: Bereits in der Vergangenheit sorgte der ehemalige Handballer durch seine Aussagen und Handlungen für Negativschlagzeilen. Während seiner Teilnahme an Formaten wie Das Sommerhaus der Stars oder "Das große Promi-Büßen" war er oft Teil verschiedenster Auseinandersetzungen.

ActionPress Eric Sindermann, Februar 2024

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im März 2022

