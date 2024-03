"The 50": Eric Sindermann geht verbal auf Danni Büchner los

In der neuen Spieleshow The 50 treffen 50 Stars und Sternchen aus der Reality-TV-Welt aufeinander. Da ist Drama wohl vorprogrammiert. In den aktuellen Folgen sorgt besonders Eric Sindermann (35) für ordentlich Zündstoff. Vor allem auf Daniela Büchner (46) hat der selbst ernannte Modekönig es abgesehen. "Diese Frau hat mir 50.000 Euro geklaut und dafür muss sie büßen", lautet sein Vorwurf. Eric ist der Meinung, dass Danni ihm bei Das große Promi-Büßen den Sieg versaut hätte. Deshalb würde sie ihm nun das Preisgeld schulden. Beim jetzigen Aufeinandertreffen fordert Eric lautstark eine Entschuldigung von der Mallorca-Auswanderin. Diese reagiert auf die Vorwürfe völlig perplex. "Bist du verrückt oder was?", fragt sie den Designer entgeistert.

Obwohl Danni den ehemaligen Sommerhaus der Stars-Teilnehmer mehrfach auffordert, sie in Ruhe zu lassen, redet dieser weiter auf sie ein. "Hör auf, Danni zu belästigen", mischt sich Sam Dylan (33) zur Verteidigung seiner Freundin ein. Auch bei zahlreichen anderen Kandidaten kommt das Verhalten des Berliners so gar nicht gut an. "Wie kann man in so einem Geldanzug hier auftauchen und dann so eine Show abziehen?", wundert sich Paco Herb. "Wegen dir konnte ich mir keine teure Uhr kaufen", äfft Tommy Pedroni den selbst ernannten Dr. Sindsen nach.

Nicht nur bei Eric und Danni kracht es in der Show gewaltig. Auch zwischen den ehemals besten Freunden Filip Pavlovic (29) und Serkan Yavuz (30) herrscht dicke Luft. Nach Filips Rauswurf macht Serkan seine Antipathie zu seinem Ex-Buddy deutlich. "Filip! Das ist für mich eine Genugtuung, dass du jetzt vor mir gehen musst", ruft der Regensburger dem einstigen Dschungelkönig nach.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Danni Büchner auf Mallorca

Instagram / serkan_yavuz Filip Pavlovic und Serkan Yavuz

