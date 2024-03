Nach zwei Wochen: Eric Sindermann beendet seine Netzpause!

Er kann wohl nicht ohne! Vor zwei Wochen verkündete Eric Sindermann (35), sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen. Zuvor war der selbst ernannte Modekönig für seinen Auftritt in der TV-Show The 50 heftig kritisiert und verspottet worden. Nun meldet sich der Modedesigner allerdings schon wieder zurück – auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht er eine Fotoreihe, die ihn zusammen mit seinem TV-Kollegen Kevin Platzer (25) zeigt. Auf den zahlreichen Schnappschüssen halten die beiden ihre vermeintlichen Markenuhren in die Kamera. "Abgehoben schaut nur von unten scheiße aus", kommentiert Eric den protzigen Beitrag.

Die Community des Reality-TV-Stars freut sich allerdings eher weniger über sein rasches Comeback. "So viel zur Pause und selbst reflektieren. Fake hat einen neuen Namen bekommen: Dr. Sindsen", lautet ein spöttischer Kommentar. "Gott ist das wieder peinlich. Von wegen Auszeit und danach normaler Job. Du wirst dich niemals ändern… So traurig", meint ein weiterer User. "Abgehoben schaut aus allen Perspektiven scheiße aus. So maximal peinlich", zeigt sich ein weiterer Fan ebenfalls nicht begeistert über Erics Post.

Auch privat muss der 35-Jährige derzeit einiges einstecken: Erst vor Kurzem gaben er und Desiree Hansen ihre Trennung bekannt. Das Erotikmodel scheint Eric jedoch keine Träne nachzuweinen – im Gespräch mit Promiflash verkündet die "Stranger Sins"-Bekanntheit, dass sie sich ein Liebescomeback mit ihrem Noch-Ehemann Jörg wünscht: "Ich habe meine Koffer gepackt und fliege zu ihm. Ich kann einfach nicht ohne ihn."

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Dezember 2022

RTL / Kimberly Bender Desiree und Jörg Hansen, "Stranger Sins"-Teilnehmer

