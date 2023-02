Alles aus mit Josi? Eric Sindermann ist schwer enttäuscht

Gerät die Beziehung von Eric Sindermann (34) etwa ins Wanken? Vor einigen Wochen verkündete der Sommerhaus-Teilnehmer überglücklich, dass Josephine Lehmann die neue Frau an seiner Seite ist. Seitdem geht es bei dem Paar Schlag auf Schlag: Der Realitystar ließ sich ein Tattoo stechen, das er seiner Freundin gewidmet hatte. Und auch ein Zusammenziehen wurde bereits in Erwägung gezogen. Doch jetzt schlägt der Berliner ganz andere Töne an: Eric ist von Josi enttäuscht!

In seiner Instagram-Story offenbarte der 34-Jährige seine momentane Gefühlssituation. "Schade, wenn man kurz vorher absagt. Hatte mich so auf dich gefreut und alle anderen Termine abgesagt. Aber egal...", lauteten seine niedergeschlagenen Worte in Richtung Josephine. Anschließend äußerte er sich bedauernd über ein ganz besonderes Treffen: "Vielleicht war es doch zu früh, dir meine Eltern vorzustellen...", überlegte Eric.

Was wohl die Fans des Modedesigners zu diesen Neuigkeiten sagen? Laut Eric soll seine Community alles andere als erfreut über die Liebes-News sein. "Warum akzeptiert ihr meine neue Liebe nicht? Zumindest viele von meinen Followern", wollte er von den Instagram-Usern wissen.

Instagram / josi.lmnn Josephine Lehmann mit Eric Sindermann auf der Berlin Fashion Week

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Instagram / josi.lmnn Josephine Lehmann, Freundin von Eric Sindermann

