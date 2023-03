Pietro Lombardi steigt jetzt in die Getränkebranche ein!

Pietro Lombardi (30) will sich nun wohl ein zweites Standbein aufbauen! Der Sänger zählt mittlerweile zu den erfolgreichsten und beliebtesten Musikern Deutschlands. Heute, über zehn Jahre nach seinem DSDS-Sieg 2011, sitzt er sogar zum wiederholten Male in der Jury der Castingshow. Nun möchte der zweifache Vater aber offenbar auch in der Gastronomiebranche Fuß fassen: Pietro bringt jetzt seine eigene Cola raus!

Auf Instagram teaserte Pietro schon vor Wochen stolz an, dass er jetzt in die Getränkebranche einsteigt – vor Kurzem enthüllte er auch, dass es sich bei dem Getränk um Cola handeln wird. "LombiCola! Freut euch auf zwei leckere Sorten: die freshe Classic oder die Zero ohne zugesetzten Zucker", kündigte er stolz an. Der Drink soll diesen Monat auf den Markt kommen.

Fans freuten sich über die Ankündigung. "Oh, ich hatte auf LombiTee getippt. Aber irgendwie wusste ich, dass es Cola wird. Weil Tees gibt es schon so viele. Aber mega! Die werde ich auf jeden Fall kaufen, sobald es sie gibt", freute sich beispielsweise eine Nutzerin.

Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Pietro Lombardi, DSDS-Juror

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi als Juror bei DSDS

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen – die DSDS-Jury 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de