Padma Lakshmi wurde wegen ihrer Partnerwahl oft beleidigt

Die Fans kennen und lieben Padma Lakshmi (53) vor allem als Moderatorin der beliebten TV-Sendung "Top Chef". Jedoch standen in der Vergangenheit auch immer wieder die Beziehungen der Fernsehpersönlichkeit im Fokus der Medien. Erst war ihre Hochzeit mit dem 23 Jahre älteren Schriftsteller Salman Rushdie kritisiert worden. Da sie zwei Jahre nach der Trennung mit ihrem neuen Mann Adam Dell eine Tochter bekam, geriet sie erneut ins Kreuzfeuer. Im Interview mit New Yorker erinnert sich das Model nun an diese schweren Zeiten zurück. "Es war so schrecklich, wie nur irgendwie möglich", findet sie deutliche Worte. Die Filmschauspielerin gibt ehrlich preis: Man könne sogar schon von echtem Slutshaming sprechen.

Besonders schwer hätte sie damals die Kritik bezüglich ihrer Beziehung mit Salman getroffen. Ihr wurde immer wieder vorgeworfen, sie hätte den Autor nur wegen seines Geldes geheiratet. "Was die Boulevardpresse nie berichteten: 'Wir haben uns wirklich geliebt'", verteidigt sie sich emotional. Lange Zeit wäre die 53-Jährige nicht damit im Reinen gewesen, wie sie von den Medien dargestellt wurde. In dem Interview reflektiert sie: "Ich hatte das Gefühl, dass mir die Chance genommen wurde, meine eigene Geschichte zu erzählen. Sie sei eine lange Zeit lediglich auf ihre Partnerwahl reduziert worden.

Heute scheint die Moderatorin mit all dem ihren Frieden gefunden zu haben. Auf Instagram gewährt sie regelmäßig Einblicke in den glücklichen Alltag mit ihrer vierzehnjährigen Tochter Krishna. Seit einiger Zeit nimmt die Fernsehpersönlichkeit ihre Tochter auch immer öfter mit ins Rampenlicht. Gemeinsam waren sie sogar bei der diesjährigen Emmy-Verleihung. "Meine Tochter war es immer nur gewöhnt, dass ich lange unterwegs bin", erklärte Padma gegenüber ET. Nun möchte sie auch endlich die schönen Seiten mit ihr teilen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Salman Rushdie und Padma Lakshmi im Jahr 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images Padma Lakshmi und ihre Tochter Krishna in New York

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Padma so offen über ihre negativen Erfahrungen spricht? Toll! Sie spendet damit sicher anderen Frauen viel Kraft. Na ja. Es ist doch jetzt schon viele Jahre her... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de