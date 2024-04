Schwangere Laura Maria Rypa und Pietro turteln im Urlaub rum

Laura Maria Rypa (28) erwartet aktuell ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi (31). Nun gönnen sich die Influencerin und der DSDS-Juror eine sonnige Auszeit im Warmen und gewähren ihren Fans dabei einen privaten Urlaubseinblick in Form eines niedlichen Schnappschusses auf Instagram: Darauf ist zu sehen, wie der Sänger seine bessere Hälfte fest im Arm hält und ihr dabei einen liebevollen Kuss auf den Hinterkopf gibt. Auf der Aufnahme grinst Laura bis über beide Ohren und schwärmt: "Unvergessliche Momente, die mit dir geteilt werden." Dem Beitrag fügt die Beauty zudem ein hellblaues Herz-Emoji hinzu.

Erst vor wenigen Tagen setzte die 28-Jährige ihre Wölbung gekonnt in einer Bilderreihe im Netz in Szene: Darauf posierte Laura in einem orangefarbenen Bikini am Meer und ließ sich die pralle Sonne auf ihre wachsende Babykugel scheinen. Ihre Fans nahmen die Schnappschüsse zum Anlass, um abermals über das Babygeschlecht zu spekulieren. "[Dein] Bauch sieht verdächtig nach [einem] Mädchen aus", schrieb ein Follower. Ein anderer User meint hingegen zu wissen: "Es wird wieder ein Junge."

Anders als ihr Liebster weiß Laura das Geschlecht ihres zweiten Kindes bereits seit geraumer Zeit. "Ich hatte heute einen weiteren Frauenarzttermin und ich kenne endlich das Geschlecht", teilte Laura vor wenigen Tagen im Netz mit. Pietro könne es allerdings kaum erwarten, das Geheimnis um das Babygeschlecht zu lüften. "Er ist richtig ungeduldig und sehr aufgeregt", verriet die Mutter eines Sohnes.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

