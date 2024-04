Verpasst Pietro Lombardi die Geburt seines dritten Kindes?

Laura Maria Rypa (28) und Pietro Lombardi (31) erwarten momentan ihr zweites gemeinsames Kind. Bis zum errechneten Geburtstermin sollte es nicht mehr allzu lange dauern – doch gerade in diesem Zeitraum hat der Sänger einige Auftritte geplant. In ihrer Instagram-Story beantwortet Laura Fragen ihrer Follower. Einer möchte wissen, wer bei der Geburt dabei sein wird. Darauf antwortet die Influencerin: "Pietro wird zu der Zeit viele Konzerte haben. Aber dennoch hoffe ich, dass er dabei sein kann." Der DSDS-Star repostet die Story seiner Verlobten und fügt hinzu: "Kein Konzert der Welt ist wichtiger, als dabei zu sein. Egal, wo auch immer ich sein sollte, sobald es losgehen sollte, lasse ich alles stehen und liegen."

Offenbar sind Laura und Pietro schon bestens auf die Geburt vorbereitet. Sogar der Name ihres kleinen Jungen steht bereits fest! "Ja, aber ich denke, es werden alle von euch nachvollziehen können, dass wir diesen erst nach der Geburt bekannt geben", erklärt die 28-Jährige in derselben Fragerunde im Netz.

Erst vor wenigen Tagen erholte sich das Paar im gemeinsamen Urlaub. Von der Reise teilte die Schönheit einige Schnappschüsse im Netz, auf denen sie im orangefarbenen Bikini freie Sicht auf ihren Babybauch gibt. So entspannte Laura auf einer netzartigen Hängematte und präsentierte dabei stolz ihre runde Körpermitte. Dazu schrieb sie "Sun's Out, Bumps Out", was so viel bedeutet wie "Die Sonne scheint, ich hole meinen Bauch heraus".

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

