Sophia Bush spricht offen über ihre Fruchtbarkeitsprobleme

Offene Worte von Schauspielerin Sophia Bush (41). Die One Tree Hill-Darstellerin spricht mit der Zeitschrift Glamour über ihre Fruchtbarkeitsprobleme, die sie in ihrer 13-monatigen Ehe mit Grant Hughes beschäftigten. "Kurz nach der Hochzeit sah ich mich mit den Umständen und dem Schmerz meiner Fruchtbarkeitsprobleme konfrontiert – das war eine Erfahrung, die mir sehr die Augen öffnete", gibt sie ehrlich zu. Ihr sei unter anderem klar geworden, dass der Mann an ihrer Seite nicht der Richtige für sie war. "Ich habe realisiert, dass der Partner, den ich für mich gewählt habe, nicht unbedingt dieselbe Emotionalität wie ich besaß", führt sie aus.

Nach außen hin habe sie versucht, das ideale Bild aufrechtzuerhalten – zum Jahrestag ihrer Hochzeit teilte sie daher Worte auf Instagram, die nicht unbedingt ihrer Innenwelt entsprachen. "Ich habe etwas eingetippt, habe beschrieben, wie unglaublich glücklich ich bin und dabei versucht, die Stimme in meinem Kopf auszuschalten. Ich wollte es einfach und perfekt aussehen lassen. Wenn dein Lächeln nur breit genug ist, merkt vielleicht niemand, dass dahinter all deine Zähne zerbrochen sind", erinnert sie sich heute. Nachdem der Beitrag öffentlich war, habe sie sich übergeben müssen.

Heute geht es ihr zum Glück besser als je zuvor – seit August 2023 ist sie geschieden und glücklich mit ihrer neuen Partnerin Ashlyn Harris (38). "Es hat seine Zeit gedauert, um an diesen Punkt in meinem Leben zu kommen, aber ich bin aktuell glücklicher als je zuvor. Ich genieße das gerade sehr", schwärmte sie in einem Gespräch mit E! News. Das liege vor allem an den beruflichen Projekten, die bei der Beauty in den nächsten Monaten anstehen.

Getty Images Grant Hughes mit seiner Frau Sophia Bush 2023

BFA Ashlyn Harris, Rennae Stubbs und Sophia Bush im September 2023

