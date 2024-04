Patrick Swayzes Witwe Lisa Niemi kämpft für Krebsforschung!

15 Jahre ist der Tod von Patrick Swayze (✝57) nun schon her. Der Dirty Dancing-Star starb im Alter von 57 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung. Seine langjährige Ehefrau Lisa Niemi (67) hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Kampf ihres verstorbenen Mannes, "für den er so hart kämpfte, zu Ende zu führen". Gemeinsam mit der Bauchspeicheldrüsenkrebs-Non-Profit-Organisation PanCAN möchte sie das Bewusstsein für die Krankheit schärfen. "Meine Verbindung zu PanCAN dient der Ehre von Patrick. Nur weil er von uns gegangen ist, heißt das nicht, dass es vorbei ist, und ich möchte den Kampf für ihn weiterführen", betont sie gegenüber People.

Aktuell bereite die Organisation eine Großveranstaltung vor – einen Marsch, der in über 60 Gemeinden stattfinden soll. Auch Lisa werde an der Wanderung teilnehmen und in Los Angeles eine Rede halten. Das erste Mal nahm sie an einer derartigen Veranstaltung kurz nach dem Tod ihres geliebten Patricks teil. "Als ich aufstand, um zu sprechen, dachte ich: 'Wenn ich mittendrin anfange zu weinen, dann müsst ihr wissen, dass ich mich einen Moment zurückziehen muss und dann zu euch zurückkomme', denn es war wirklich schwierig", erinnert sich die 67-Jährige zurück. Sie bewundere jeden, der an diesen Wanderungen teilnehme und "diesen Kampf weiterführt". Es sei "nicht einfach", denn es bringe "all diese sehr schmerzhaften Gefühle hervor, so wie es bei mir immer noch der Fall ist", offenbart sie. Sie fügt hinzu: "Aber wisst ihr was? Wir tun es, weil wir uns um die kümmern, die in diesem Kampf sind. Wir sorgen uns um die, die wir verloren haben."

Bei Lisa hinterließ der Tod von Patrick eine große Lücke. "Ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht an ihm vermisse", erzählte die Blondine einst im Interview mit Entertainment Tonight. An die gemeinsame Zeit und den Charakter ihres Liebsten erinnert sie sich gern zurück: "Er hatte so viel Lebensfreude, aber es sind all die kleinen Dinge, die übrig geblieben sind. Es ist der Klang seiner Stimme, wie er roch, all die Dinge, die mich an ihn erinnern."

Getty Images Lisa Niemi, Witwe von Patrick Swayze

Getty Images Patrick Swayze und Lisa Niemi, 2005

