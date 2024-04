Auf Ultraschallfoto: Sieht Laura Marias Baby wie Pietro aus?

Wächst in Laura Maria Rypas (28) Bauch etwa ein Doppelgänger ihres Liebsten Pietro Lombardi (31) heran? Das meint jedenfalls die Schwangere. Sie teilt nämlich ein Ultraschallfoto ihres ungeborenen Babys in ihrer Instagram-Story, auf dem das Seitenprofil des Kleinen zu sehen ist. "Er oder sie sieht aus wie Pietro – beziehungsweise das Seitenprofil", kommentiert sie das Bild und fügt ein lachendes Emoji hinzu. Mithilfe eines zweiten Posts verdeutlicht die Influencerin ihre Behauptung: In einer Collage vergleicht Laura das Ultraschallbild mit einem Schnappschuss ihres Verlobten. "Pietro Lombardi 2.0!", amüsiert sich die Beauty.

Dass sie mit ihrer Vermutung richtig liegen könnte, erklärt die 28-Jährige ihren Fans folgendermaßen: "Das war Leano und ich finde, er kam da schon extrem nach mir und das hat sich dann auch bestätigt, als er da war. Ich bin so aufgeregt und finde es jetzt schon wahnsinnig, wie unterschiedlich alles ist!" Um ihre Aussage zu bekräftigen, zeigt sie eine abfotografierte Aufnahme eines früheren Ultraschalls des heranwachsenden Leano.

Die freudigen Baby-News verkündeten Laura und Pietro im Januar dieses Jahres auf der Social-Media-Plattform. "Zum neuen Jahr wurde unser Leben nicht nur durch das neue Haus verändert, sondern wir haben letzte Woche noch erfahren, dass Alessio (8) und Leano ein weiteres Geschwisterchen bekommen", freute sich die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte über ihren zukünftigen Wonneproppen. Zusätzlich teilte sie einen kurzen Clip, in dem sie zwei winzige Babyschühchen mit den gestickten Worten "Mum und Dad" präsentierte.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypas Baby, Ultraschallfoto

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi, Alessio Lombardi, Leano Romeo Lombardi und Laura Maria Rypa im Februar 2023

Findet ihr, dass Lauras ungeborenes Baby bereits wie sein Papa Pietro aussieht? Ja! Ich kann eine gewisse Ähnlichkeit erkennen. Nein, ich finde, dass man das so früh noch nicht sehen kann. Ergebnis anzeigen



