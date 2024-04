Neben Hündin Orla: Royal-Family besitzt weiteres Haustier!

Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) führen mit ihren drei gemeinsamen Kindern ein Leben wie aus dem Bilderbuch. Vollständig abgerundet wird das Familienglück durch Orla – der schwarzen Cocker-Spaniel-Hündin! Bei einem Besuch einer Jugendfarm in Birmingham enthüllt der britische Thronfolger allerdings nun, dass es noch ein zweites Tier in der Familie gibt: Ein Meerschweinchen. Die Stallpflege des Nagers soll bei seinen drei Kindern George (10), Charlotte (8) und Louis (6) aber immer mal wieder zu kurz kommen, weshalb dann ihr Vater einspringen und die Aufgabe übernehmen muss. Wie auf dem Video der Journalistin Victoria Ward auf X zu sehen ist, scheint das für William allerdings überhaupt kein Problem zu sein!

William bekommt während seines Besuches der Farm ein Meerschweinchen namens Snowflake auf den Schoß gesetzt und ist von dem kleinen Fellknäuel sichtlich angetan. "Meerschweinchen sind sehr liebenswert und sehen so flauschig aus", stellt er fachmännisch fest. Victoria schreibt zu dem Clip: "Prinz William sagte, er sei so glücklich gewesen, als er das Meerschweinchen Snowflake auf der Woodgate Valley Urban Farm in der Nähe von Birmingham gestreichelt habe, dass er gar nicht mehr gehen wollte."

Dass Haustiere eine beruhigende Wirkung auf den Körper und die Psyche eines Menschen haben können, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Gut möglich also, dass sowohl Orla als auch das Meerschweinchen einen positiven Einfluss auf Kates Genesungsprozess haben. Anfang des Jahres zog sich die Prinzessin von Wales wegen einer Operation aus der Öffentlichkeit zurück und gab schlussendlich Ende März ihre Krebsdiagnose in einer emotionalen Videobotschaft bekannt. Seitdem erholt sich die dreifache Mutter im Kreise ihrer Familie fernab des Medientrubels.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass William und seine Familie Besitzer eines Meerschweinchens sind? Ja, das passt total zu ihnen! Nee, überhaupt nicht. Das überrascht mich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de