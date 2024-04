Sexverbot im Vertrag? GNTM-Maxi packt über Regeln am Set aus

Bei Germany's Next Topmodel sorgte die Neuerung, dass nun auch männliche Models eine Chance bekommen, zunächst für Aufregung: Groß war die Angst, die beliebte Castingshow könnte zum Dating-Format mutieren. Dass es dazu bislang nicht kam, könnte einen ganz bestimmten Grund haben, plaudert Kandidat Maximilian Kreiner jetzt im "She's Talking!"-Podcast aus. "Ja, es stand so im Vertrag. Es ist ein Vertragsbruch, mit jemandem was zu haben", bestätigt das angehende Model. Er erzählt, er habe mit seinen Freunden ein Codewort ausgemacht, welches er in den Videocalls hätte nutzen können, wenn er mit jemandem intim geworden wäre. Dazu kam es aber nie, betont Maxi. "Ich kann aber nicht für alle sprechen", äußert er sich und deutet damit an, es seien sich durchaus Models am Set nähergekommen.

Welche Kandidaten könnte Maxi wohl meinen? Viele Fans fühlen sich direkt an Armin und Jana erinnert: Zwischen den beiden schien es zu Beginn der Staffel ein wenig zu funken. Im Presse-Briefing deutete dies auch Kandidat Dominic an und machte sich damit bei den angeblichen Turteltäubchen nicht gerade beliebt. "Dann wäre ich an Armins und Janas Stelle auch angepisst, wenn ein Vertragsbruch im Raum steht und Dominic im Interview so was andeutet", meint ein User auf TikTok. Ein anderer ist offenbar verwirrt, welche Absicht der Produktion hinter der Regelung steckt: "Wie komisch, dass die das erst in den Vertrag schreiben, aber dann die ganze Zeit diese Lovestory zwischen Armin und Jana erzwingen..."

Doch die Feinheiten des Vertrages sind nicht das Einzige, was Maxi über GNTM zu sagen hat. Besonders von Heidi Klum (50) schwärmt er in den höchsten Tönen! Der Wiener betont: "Heidi ist die menschlichste vom ganzen Team der Produktion." Die Jurorin sei ehrlich daran interessiert, dass es allen Kandidaten vor Ort gut geht und sie sich wohlfühlen. Er erinnert sich an eine Situation, in der sie draußen in knappen Outfits drehen mussten. "Heidi war dann ab einem Moment so: 'Leute, Kameras aus, die Models holen sich erst mal eine Jacke, es geht nicht, dass die hier so stehen'. Die Produktion hätte nichts gesagt."

Anzeige Anzeige

ProSieben GNTM-Kandidaten Aldin, Dominic und Maximilian

Anzeige Anzeige

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum am Set von "Germany's Next Topmodel"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, an den angeblichen neuen Regeln ist etwas dran? Ja, das kann ich mir schon vorstellen! Ich weiß ja nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de