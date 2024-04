"Zufällig verliebt": Mel B. offen über Ex Christine Crokos

In den frühen 80ern waren Mel B. (48) und Christine Crokos fünf Jahre lang gemeinsam durchs Leben gegangen. In einem Interview mit Attitude spricht die Spice Girls-Sängerin nun offen über ihre Sexualität und ihre damalige Beziehung. "Ich habe mich zufällig in eine Frau verliebt und war fünf Jahre lang mit ihr zusammen. Wir reden heute noch miteinander", schwärmt sie von der Regisseurin und betont zugleich, dass sie sich zwar immer der LGBTQIA+-Community zugehörig fühlte, ihre Sexualität aber nie genau definiert hat: "Ich will ihr kein Etikett aufdrücken, aber ich habe immer gedacht, dass Frauen schön sind. Ich habe meine sexuelle Reise nicht mit den Worten begonnen: 'Ich bin dies, ich bin das, ich bin bisexuell.'"

Heute hat die Sängerin in dem Friseur Rory McPhee ihre große Liebe gefunden – die beiden sind seit 2022 sogar verlobt und planen ihre Hochzeit. Vor ihrer Beziehung mit Rory hatte Mel allerdings eine schwere Zeit durchmachen müssen: In ihrer vorherigen Ehe mit Stephen Belafonte (48) soll die 48-Jährige von ihrem damaligen Mann verbal und körperlich misshandelt worden sein. "Je mehr Presse und Aufmerksamkeit ich erhielt, desto schlimmer wurden die Misshandlungen, weil er das Gefühl hatte, die Kontrolle über mich zu verlieren. Ich wollte einfach nicht mehr dort sein, daher nahm ich die Pillen", enthüllte Mel in der "The Drew Barrymore Show". Ihren Ex soll es damals aber nicht gekümmert haben, dass sie sich das Leben nehmen wollte: "Also sagte ich ihm: 'Hör mal, ich habe etwas wirklich Dummes getan', und er antwortete: 'Na und?'"

Nach ihrer Trennung 2017 fiel es Mel umso schwerer, sich auf jemand Neues einzulassen. "Ich dachte ehrlich gesagt: Wenn ich das durchgemacht habe, wie kann ich überhaupt anfangen, jemandem zu vertrauen?", erklärte sie in Olivia Attwoods (32) Podcast "So Wrong It's Right". Es habe lange gedauert und sei schwer gewesen, sich ihrem neuen Partner zu öffnen – doch Mel begab sich in Behandlung, um ihre Probleme zu verarbeiten. Heute fühle sie sich "selbstbewusster denn je" in ihrer Haut, wie sie in einem weiteren Interview mit The Sun verriet.

Getty Images Stephen Belafonte und Mel B. in Beverly Hills

Instagram / officialmelb Mel B. und Rory McPhee

