Kim Virginia Hartung sieht ihr ADHS als ihre Superkraft an!

Kim Virginia Hartung (28) spricht jetzt offen über ihre ADHS-Diagnose. In der Öffentlichkeit habe sie ihre Erkrankung lange verschwiegen. Die Reality-TV-Bekanntheit erklärt in ihrer Instagram-Story, sie merke jedoch, dass das Thema in ihrer Community viele bewege. Daher möchte sie Transparenz zeigen und ihren Fans Mut machen. Von ihrer Erkrankung lässt sie sich nämlich nicht unterkriegen: "Ich hoffe, dass ich einigen damit die Hilflosigkeit, die damit einhergeht, etwas nehmen kann und zeigen kann, dass man auch mit der Erkrankung alles erreichen kann und noch mehr." Die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin habe drei Jahre lang eine Therapie gemacht, einiges ausprobiert und einen guten Umgang gefunden. "Ich sehe es mittlerweile als meine Superpower an", freut sie sich.

Doch derzeit hat die Beauty mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Ihre letzte Teilnahme an einer Reality-TV-Show endete für sie sehr plötzlich und unfreiwillig – bei Prominent getrennt wurde Kim handgreiflich und musste die Show verlassen. Ihren Verflossenen Emanuell Weißenberger (31) ging die Influencerin verbal hart an. Max Bornmann ging dazwischen, um die Situation zu deeskalieren, und fing sich prompt eine. Die schockierten Fans auf Instagram sind sich einig: "Dieser Person sollte keine Plattform mehr gegeben werden!"

Eine ist nicht überrascht von dem Verhalten ihrer Mitstreiterin – Reality-Sternchen Sandra Sicora (31)! "Seit dem Einzug hat Kim mich dauernd beleidigt, geschubst, mich bei anderen schlecht gemacht und den Emanuell hat sie auch fies behandelt", rechnet die Ex von Tommy Pedroni im Interview mit Promiflash ab. Für sie steht fest: "Ich fand es gut, dass endlich alle gesehen haben, was für ein böser Mensch Kim ist. Mobbing und Handgreiflichkeiten gehören sich nicht."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Persönlichkeit

