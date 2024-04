Motorradfahrer erfasst Ex-GNTM-Model Laura Weyel auf Bali

Schlechte Nachrichten von der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin Laura Weyel. Die Influencerin hatte auf Bali einen Unfall, woraufhin sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die dramatischen Aufnahmen teilt sie mit ihren Fans in ihrer Instagram-Story. "Ein Typ ist mit seinem Motorrad auf der falschen Straßenseite gefahren und raste direkt in uns hinein. James hat noch versucht, den Zusammenstoß zu verhindern, aber der Mann war zu schnell. Ich erinnere mich nur noch daran, durch die Luft geflogen zu sein, und dann kam der Schmerz", beschreibt sie den Vorfall.

Es habe gedauert, bis endlich Hilfe am Unfallort war. "Es hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt, bis ich letzte Nacht in einem Krankenwagen war. [...] Die Polizei hat uns zum Krankenhaus eskortiert, aber durch die Infrastruktur gibt es nur sehr wenig Platz und der Verkehr blockiert immer alles", führt sie weiter aus. Ein Update, wie es ihr jetzt geht, gibt sie nicht. Sie betont aber, wie froh sie sei, am Leben zu sein – Tochter Seven sei glücklicherweise nicht vor Ort gewesen, sondern bei Freunden zum Spielen.

Die Yogaliebhaberin macht aktuell eine schwere Zeit durch. Sie befindet sich derzeit in einem Rechtsstreit auf Bali – im schlimmsten Fall könnte ihr eine Gefängnisstrafe drohen. "Wir sind derzeit untergetaucht. Niemand weiß die Adresse. Unser Ziel ist es, Bali zu verlassen, da es nicht mehr sicher ist. Alles ist korrupt. Ich will mein Kind schützen und erst einmal zurück nach Deutschland kommen", teilte sie in einem Statement gegenüber der Bild-Zeitung mit.

Instagram / lauraweyel Laura Weyel, April 2024

Instagram / lauraweyel Laura Weyel, April 2024

