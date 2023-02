Mini-Verletzung: Pietro Lombardi versucht sich im Poledance

Ob Pietro Lombardi (30) hier eine neue Karriere starten kann? Der einstige DSDS-Sieger sitzt mittlerweile neben Jury-Chef Dieter Bohlen (68) vor den Kandidaten. Die 20. und nun mehr letzte Staffel der Castingshow bringt ihm neben emotionalen Begegnungen auch ganz neue Erfahrungen. Bei der Kandidatin Andrea kann er sogar noch etwas lernen: Pietro versucht sich erstmals an der Poledance-Stange – mit eher mäßigem Erfolg.

Andrea wollte in der neuen Folge eigentlich mit einer K-Pop-Performance glänzen. Doch bevor sie loslegen darf, soll sie ein Hobby von sich vorführen: das Poledancing. Darin will sich auch die Jury versuchen. "Ich zeig' dir jetzt mal, wie das funktioniert", spuckt Pietro erst noch große Töne. Sein Versuch, an der Stange zu schwingen, wirkt aber etwas holprig. Die Konsequenz: Er hat einen kleinen Kratzer an der Handfläche. "Voller Körpereinsatz und jetzt... DSDS ist gefährlich", scherzt der 30-Jährige.

Dann darf Andrea endlich ihren K-Pop-Song vortragen. Sie singt den koreanischen Nummer-eins-Hit "I Will Show You". Doch die Jury zeigt sich wenig begeistert. "Du kannst leider nicht singen. [...] Ich fand das Poledance auch nicht so", meint Dieter. Für die Essenerin ist also nach der ersten Runde Schluss.

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidatin Andrea und Jury-Mitglied Katja Krasavice

Instagram / dieterbohlen Pietro Lombardi mit Dieter Bohlen

RTL / Stefan Gregorowius Andrea, DSDS-Kandidatin 2023

