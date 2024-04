Kann Yvonne Woelke von ihrem Jahreseinkommen gut leben?

Wie sieht ihr Kontostand aus? Yvonne Woelke (44) ist unter anderem Schauspielerin und Influencerin. Aber kann man davon leben? Im Interview mit Bunte spricht die Busenfreundin von Peter Klein (57) über Einkommen. "Das variiert bei mir als Selbstständige sehr. Ich würde sagen, ich verdiene so viel wie in einem etwas besser bezahlten Job. Was man aber nicht behaupten kann, ist, dass ich im letzten Jahr reich geworden bin", erklärt Yvonne. Offenbar hat der Medienrummel um sie und Peter nicht unbedingt zur Kasse geschlagen.

Der Nachteil bei ihrem Beruf ist allerdings, dass die 44-Jährige keine geregelte Rente hat. "Ich möchte mir gern eine Wohnung kaufen, da ich keine Rente zu erwarten habe, was mir auch große Angst macht, deshalb muss ich jetzt schon mal an die Altersvorsorge denken", führt sie weiter aus. Sie wolle in Zukunft nicht jeden Cent umdrehen müssen. Dafür gehen auch die meisten Ausgaben aus: "Tatsächlich haben für mich Kleidung und Lifestyle im Moment gar nicht so einen hohen Stellenwert. Es sind andere Dinge wichtiger."

Darüber wird Yvonne aber schon bald ausführlicher reden. In der neuen Show "Über Geld spricht man doch!" bricht sie nämlich auf Sat.1 mit den Tabus und spricht über ihre Moneten. Neben ihr sind auch Cora Schumacher (47) und Eike Immel (63) in der Reportage dabei und bieten private Einblicke in ihre Finanzlagen.

