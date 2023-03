Mit 95 Jahren: Krimi-Darsteller Heinz Baumann ist gestorben

Traurige Nachrichten aus der deutschen Fernsehwelt. Der Schauspieler Heinz Baumann (✝95) zählte zu den kultigsten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Er wirkte vor allem im abendlichen Krimiprogramm mit und wurde dank seiner Rollen in Formaten wie "SOKO 5113" und "Adelheid und ihr Mörder" bekannt. Er spielte aber auch regelmäßig in der Kultserie Tatort mit. Nun müssen Fans des bekannten Darstellers Abschied nehmen: Heinz ist im Alter von 95 Jahren verstorben.

Durch Bild wurde heute bekannt, dass Heinz verstorben ist. Er soll bereits vergangenen Samstag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen sein. Das teilte seine Künstleragentur offiziell mit. Er hinterlässt seine Tochter Judith aus der Beziehung mit der Schauspielerin Beatrice Richter (74), einen Sohn und seine Lebensgefährtin, mit der er zuletzt in München lebte. Zu seinen genauen Todesumständen ist bisher noch nichts bekannt. Besonders tragisch: Heinz feierte erst vor wenigen Wochen seinen 95. Geburtstag.

Heinz war noch bis 2013 aktiv als Schauspieler tätig. Er war zuletzt in dem Fernsehfilm "Just Married - Hochzeiten zwei" zu sehen. Seine Tochter Judith ist ebenfalls Schauspielerin und wie ihr Vater vor allem durch zahlreiche Fernsehproduktionen bekannt. Sie wirkte unter anderem mehrmals in "Die Rosenheim-Cops" mit und war auch von 2015 bis 2019 Teil der Besetzung von "Sketch History".

Heinz Baumann und Katharina Matz in "Heimatgeschichten"

Heinz Baumann, Schauspieler

Heinz Baumann, Schauspieler

