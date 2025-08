Siebter Geburtstag: Mike Heiter widmet Tochter süße Worte

Reality-TV-Star Mike Heiter (33) hat anlässlich des siebten Geburtstags seiner Tochter Aylen die Gelegenheit genutzt, um auf Instagram seine Gefühle in bewegenden Worten zu teilen. "Herzlichen Glückwunsch zu deinem siebten Geburtstag. Meine kleine Prinzessin Aylen, mein Herz", begann der Social-Media-Star seinen emotionalen Post, in dem er von seinen Erinnerungen an ihre Geburt sprach. "Ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern, als ich dich in meinen Armen hielt." Auch wenn Aylen momentan mit ihrer Mutter Elena Miras (33) im Urlaub ist, ließ Mike sie wissen: "Ich werde immer für dich da sein, meine Tochter."

Seine Worte endeten voller Stolz und Liebe, indem er betonte, wie viel sie inzwischen verstehe und wie beeindruckt er von ihrer Entwicklung sei. Die süße Nachricht an seine Tochter schloss er mit einem klaren Bekenntnis: "Ich hab dich lieb, meine Prinzessin. Dein Papa." Es bleibt allerdings offen, ob und wie Mike und seine Tochter den besonderen Tag feiern können. Seine herzlichen Zeilen auf Instagram dürften für Aylen aber dennoch eine besondere Botschaft gewesen sein. Mutter Elena und Mike hatten in der Vergangenheit wiederholt Spannungen, insbesondere was die gemeinsame Tochter betrifft.

Die gescheiterte Beziehung zwischen Mike und Elena sorgte wiederholt für Schlagzeilen. Nach der Trennung warf Elena ihm vor, sich nicht genügend um Aylen zu kümmern. Jedoch deutete sie kürzlich an, dass es hinter den Kulissen positive Entwicklungen gegeben haben könnte. Mike selbst versucht offenbar, öffentlich als liebevoller Vater wahrgenommen zu werden. Für Aylen dürften die zwischenmenschlichen Konflikte der Eltern hoffentlich keine bleibenden Schatten werfen – denn Mike hat in seinem Posting gezeigt, wie wichtig sie für ihn ist.

Getty Images Mike Heiter, Reality-TV-Star

Instagram, Joyn Elena Miras und Mike Heiter

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen im Januar 2021

