"Heiße Spur": Enttarnt eine Weinflasche die Geissens-Räuber?

Einbruch mit Folgen: Mitte Juni wurden Carmen (60) und Robert Geiss (61) in ihrer Villa im Luxusdistrikt Ramatuelle überfallen. Vier Täter sollen die Reality-TV-Stars in ihrem Zuhause mit Waffen bedroht und dabei Bargeld, Schmuck sowie Handtaschen erbeutet haben. Eine besondere Spur könnte nun den Fall vorantreiben: Einer der Täter nahm sich während des Einbruchs eine Flasche Wein aus dem Kühlschrank, zog seine Maske bis zur Nase hoch und trank direkt aus der Flasche. Die Sicherheitskameras hielten diesen Moment fest. "Die Ermittlungen kommen gut voran und es konnten bereits einige Spuren bestätigt werden", erklärte der stellvertretende Staatsanwalt Laurence Barriquand dazu.

Die besagte Weinflasche, die auf eine mögliche DNA-Analyse hoffen lässt, wurde von den Geissens umgehend der Polizei übergeben. "Die Polizei war sehr auf DNA-Spuren fixiert", berichtet Carmen selbst, als sie und ihr Mann sich gegenüber Bild äußerten. Doch auch für das glamouröse Paar bleibt vieles unklar: Welche Spuren konkret bestätigt wurden, wissen sie selbst nicht. Um die Ermittlungsarbeit nicht zu gefährden, bleibt die Polizei in dieser Hinsicht verschwiegen. Robert jedoch zeigt sich optimistisch: "Dass es sich jetzt so anhört, als habe man eine heiße Spur, hört sich ja schon mal gut an."

Die Tat, die Carmen nicht nur verletzt, sondern tief erschüttert hat, führte dazu, dass das Paar umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen in ihrer Villa umgesetzt hat. Mit weiteren Kameras, einem zusätzlichen Zaun und zwei Bodyguards fühlen sie sich inzwischen besser geschützt. Trotz des Vorfalls möchten sie weiterhin in ihrem Haus bleiben und nicht die Flucht ergreifen. Robert und Carmen, die für ihren extravaganten Lebensstil bekannt sind, zeigten sich in der Vergangenheit oft stolz auf ihr Anwesen in der Nähe von Saint-Tropez. Nun hoffen sie, dass die Ermittlungen bald einen entscheidenden Durchbruch bringen und die Täter gefasst werden.

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss im April 2025

Instagram / carmengeiss Robert und Carmen Geiss im Mai 2025

Threads / carmengeiss Carmen Geiss, Juni 2025