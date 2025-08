Nach Babypause: Moderatorin Esther Sedlaczek kehrt zurück

Esther Sedlaczek (39) steht kurz vor ihrem Comeback: Die beliebte Moderatorin wird ihre Babypause bald beenden und Anfang September wieder auf den Bildschirmen zu sehen sein. Gemeinsam mit Fußball-Legende Bastian Schweinsteiger (41) wird sie durch die Sendung zur WM-Qualifikation 2026 führen. Dabei startet die ARD um 20:15 Uhr mit der Partie Slowakei gegen Deutschland, bevor im Anschluss weitere Spiele zusammengefasst werden. Fans dürfen sich auf ein spannendes Programm und das Comeback der Moderatorin freuen.

Die Weltmeisterschaft im Sommer 2026 sorgt schon jetzt für Vorfreude. Sie wird in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen, während sich schon zahlreiche Teams wie Brasilien, Japan und Australien ein Ticket gesichert haben. In den kommenden Monaten stehen jedoch noch Gruppenphasen und Entscheidungsspiele an, die sowohl für die Zuschauer als auch die Moderatoren intensive Abende bedeuten. Neben Esther wird unter anderem auch Jessy Wellmer ein fester Bestandteil der Spielübertragungen sein, während Kommentatoren wie Philipp Sohmer live vor Ort berichten.

Die Moderatorin wurde vor Kurzem Mutter ihres dritten Kindes, eines gesunden Jungen, und verbrachte die letzten Monate hauptsächlich im Kreis ihrer Familie. Esther lebt mit ihrem Mann, einem Geschäftsmann aus München, und ihren drei Kindern – einer Tochter und zwei Söhnen – ein erfülltes Privatleben. Dass sie sich jetzt bereit fühlt, wieder vor die Kameras zu treten, zeigt ihren beeindruckenden Einsatz und ihre Leidenschaft für den Beruf. Freunde und Kollegen der sportbegeisterten Journalistin sind sicher, dass sie nahtlos an ihre bisherigen Erfolge anknüpfen wird.

Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczek, ARD-Moderatorin

Getty Images Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger im April 2025

Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczek im Mai 2025