Otis Redding III. stirbt mit 59 Jahren nach Krebserkrankung

Traurige Nachrichten aus der Musikwelt. Otis Redding III. (✝59) war Fans als leidenschaftlicher Sänger bekannt. Der Musiker war in die Fußstapfen seines gleichnamigen Vaters getreten und hatte sechs Studioalben veröffentlicht. Leider wird es keine weiteren Werke des Vollblut-Musikers mehr geben – denn schon seit einiger Zeit litt der US-Amerikaner an Krebs. Den Kampf gegen die Krankheit hat er jetzt verloren – Otis ist verstorben.

Das gab die Schwester des Musikers bei Facebook bekannt: "Schweren Herzens bestätigt die Familie […], dass Otis gestern Abend den Kampf gegen den Krebs verloren hat." Seine Fans zeigen sich bestürzt: "Sie nehmen sich immer die Guten zuerst. Mr. Redding, wir werden Sie vermissen" oder "Wir haben alle eine Musiklegende verloren", schreiben zwei User im Netz.

Otis' Vater war ein gefeierter Superstar der Branche. Doch dessen Erfolg schüchterte seinen Sohn nicht ein. In einem Interview mit The New York Times hatte er erzählt: "Ich mache weiter und tue, was die Leute wollen, und ich lebe damit. Ich setze mich geistig nicht unter Druck, um Plattenverträge zu betteln."

Getty Images Otis Redding III. , Mai 2017

Getty Images Otis Redding III. bei einem Konzert für seinen verstorbenen Vater

Getty Images Otis Redding III. , Sänger

