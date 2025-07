Melania Trump hatte wohl enge Beziehung zu Jeffrey Epstein

Melania Trump (55) soll vor ihrer Ehe mit Donald Trump (79) eng in die sozialen Kreise von Jeffrey Epstein (✝66) eingebunden gewesen sein. Das behauptet der Autor Michael Wolff in einem Interview für den "The Daily Beast Podcast". Laut Wolff führte die Verbindung des ehemaligen Models zu Epstein schließlich dazu, dass sie Donald Trump kennenlernte, den sie 2005 heiratete. Wolff erklärte: "Sie war sehr involviert in Epsteins sozialen Kreisen" und nannte dies eine weitere komplexe Dimension von Epsteins Welt der Models. Ein gemeinsamer Modelagent soll dabei eine zentrale Rolle gespielt und die entscheidende Verbindung zwischen Epstein, Melania und Donald hergestellt haben.

Melania hatte jedoch eine andere Version ihres ersten Treffens mit dem heutigen Politiker festgehalten. In ihrer im Jahr 2024 veröffentlichten Autobiografie beschrieb sie, dass sie ihren künftigen Ehemann erstmals bei einer Veranstaltung im Kit Kat Klub in New York getroffen habe – zufällig und auf Einladung eines Freundes. Sie erwähnt keine Verbindung zu Epstein oder dessen Bekanntenkreis in ihrem Bericht. Diese konträren Darstellungen heizen die Spekulationen in der Öffentlichkeit weiter an, während Wolff andeutet, dass Melania und Epstein ein vertrauteres Verhältnis gehabt haben könnten, als bisher bekannt war. Der Fall wirft neue Fragen über die früheren sozialen Verbindungen Epsteins und deren Auswirkungen bis in die höchsten gesellschaftlichen Kreise auf.

Die Diskussion über Trumps Verbindungen zu Epstein ist nicht neu. So kursieren beispielsweise Aufnahmen von der Hochzeit des Politikers mit Marla Maples im Jahr 1993, bei der Epstein als Gast anwesend war. Die engen sozialen Kontakte des später unter fragwürdigen Umständen verstorbenen Unternehmers zu prominenten Persönlichkeiten haben immer wieder für Kontroversen gesorgt. Diese neuen Behauptungen über Melania werfen jedoch ein unerwartetes Licht auf ihre Vergangenheit, die sie, wie sie selbst zugibt, maßgeblich geprägt hat. Die Frage, wie tiefgreifend ihre Verbindung zum Finanzier tatsächlich war, bleibt jedoch weiterhin offen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Melania Trump und Jeffrey Epstein

Anzeige Anzeige

Getty Images Melania Trump, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Fotografie von Donald Trump und Jeffrey Epstein an Busstation in London, 2025

Anzeige