Chrishell Stause und G Flip haben sich erneut Jawort gegeben

Chrishell Stause (44) und G Flip haben sich am Wochenende erneut das Jawort gegeben – dieses Mal mit einer traumhaften Märchenhochzeit in einem Schloss hoch über Los Angeles, berichtet TMZ. Umgeben von ihren Liebsten, mit einem atemberaubenden Blick auf die Skyline von L.A., feierte das Paar eine Zeremonie, die romantischer kaum sein könnte. Die Schauspielerin strahlte in einem weißen, schulterfreien Kleid mit Schnürkorsett, während G Flip in einem roten Outfit im Stil eines Märchenprinzen samt goldener Verzierungen und einem Schwert am Rücken in die Rolle des königlichen Bräutigams schlüpfte.

Bereits vor der eigentlichen Feier, die in ein zauberhaft dekoriertes "Liebes-Königreich" verwandelt wurde, sorgten Details für Begeisterung: Chrishell wurde lachend im Gespräch mit kostümierten Rittern an den Toren des Schlosses gesichtet, ein Vorgeschmack auf die verspielte und fantasievolle Atmosphäre. Nach dem Austausch der Ehegelübde war Chrishell kaum zu bremsen: Videos zeigen die 44-Jährige, wie sie voller Freude aufgeregt hüpft. Damit krönten die beiden ihre Liebesgeschichte, die bereits im Mai 2023 bei einer Vegas-Hochzeit ihren Anfang als Ehe nahm.

Chrishell, bekannt aus dem Reality-TV, und G Flip, das musikalische Multitalent, sind keine Fremden in Sachen romantischer Inszenierungen. Erst zu einem früheren Zeitpunkt hatten sie bei einer weiteren privaten Zeremonie in Australien gelobte Worte ausgetauscht. Neben solchen besonderen Momenten teilen die beiden immer wieder Einblicke in ihr Leben über soziale Medien und begeistern dabei ihre Fans. Besonders Chrishell zeigt sich ihrem Publikum oft humorvoll und entspannt, was ihr nicht nur für ihre TV-Arbeit, sondern auch im privaten Leben große Sympathien einbringt.

Getty Images Chrishell Stause und G Flip im Oktober 2024

Getty Images Chrishell Stause und G Flip bei der Premiere von "Will & Harper" in Los Angeles

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause und G Flip im November 2022