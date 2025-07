Bonnie Blue über die körperlichen Belastungen nach Sex-Event

Bonnie Blue, bekannt durch ihre Aktivitäten in der Erwachsenenunterhaltungsbranche, hat in einem Interview mit The Times von den körperlichen Belastungen berichtet, die sie bei ihren rekordverdächtigen Sex-Events durchlebt hat. Die 26-Jährige erklärte im Gespräch: "Nach acht Stunden begann es zu brennen. Ich dachte: 'Ich benutze etwas Gleitmittel', aber das brannte noch mehr." Auch ein Verspannen ihres Kiefers habe sie während des Versuchs, an einem Tag mit über 1.000 Männern Sex zu haben, nicht davon abgehalten, weiterzumachen. Trotz der Strapazen hielt sie daran fest, ihre Performance zu bewältigen und ihr Image aufrechtzuerhalten.

Bonnie begann ihre Karriere nach einer gescheiterten Ehe im Jahr 2022, nachdem sie mit ihrem regulären Bürojob unzufrieden war. Seitdem hat sie sich als Cam-Girl, Escort und Content-Creator auf Plattformen wie OnlyFans einen Namen gemacht. Von dort wechselte sie jedoch kürzlich zu Fansly, nachdem sie dauerhaft von OnlyFans ausgeschlossen wurde. Grund dafür war ein geplantes und inzwischen abgesagtes Event, bei dem sie nackt vor einem gläsernen Gehege mit 2.000 Männern hätte schlafen wollen. Ihre Fans auf Fansly beschreibt das Model und Performerin als sexpositiv und lässt darin keinen Zweifel, dass sie ihre Arbeit als erfüllend empfindet.

Schon in der Vergangenheit hat Bonnie offen über ihre unkonventionelle Karriere und die damit zusammenhängenden Herausforderungen gesprochen. Sie spielte dabei oft mit Provokationen und bezeichnete ihre Events als etwas, das ihr Vergnügen und Stolz bereite. "Jeden Tag wache ich so aufgeregt auf. Ich kann nicht glauben, dass das mein Leben ist", erzählt sie stolz. Trotz der Kontroversen in der Öffentlichkeit bleibt sie überzeugt von ihrem Weg und sieht sich selbst als Vorbild für eine freie und offene Perspektive auf Sexualität. Mit ihrer Aussage, dass sie jeden Tag voller Begeisterung beginnt, schockierte und faszinierte sie gleichermaßen Unterstützer und Kritiker.

Bonnie Blue, Erotikmodel

Bonnie Blue, Internet-Star

Bonnie Blue, Influencerin