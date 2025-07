Katie Prices Freund JJ Slater stellt Beziehungs-"Ultimatum"

Katie Price (47) steht offenbar vor einer neuen Krise in ihrem Liebesleben. Ihr derzeitiger Partner John Joe Slater soll der Reality-TV-Ikone ein Ultimatum gestellt haben. Ein Insider berichtete kürzlich gegenüber new, die Beziehung des Paares sei ins Wanken geraten, da Katie aktuell mit großen finanziellen und persönlichen Herausforderungen zu kämpfen hat. "JJ hat genug von all dem Drama", behauptete die Quelle und ergänzte: "Katie geht nicht verantwortungsvoll mit Geld um und hat Schwierigkeiten mit dem Umzug, was sie manchmal an ihm auslässt, wie JJ findet. Er hat ein Ultimatum gestellt und ihr erklärt, dass sie endlich Verantwortung für ihre Finanzen übernehmen und ihr Leben in den Griff bekommen muss – sonst haben sie keine echte Chance zusammen."

Hintergrund von Katies Schwierigkeiten ist unter anderem ihre prekäre Wohnsituation: Seit der Zwangsräumung aus ihrem ehemaligen Anwesen, bekannt als "Mucky Mansion", lebt Katie zur Miete und kämpft dabei mit finanziellen Hürden. Das Thema belastet offenbar auch ihr Privatleben – JJ soll sich von dem oft chaotischen Alltag der fünffachen Mutter eingeengt fühlen. Obwohl er gerne mit Katie zusammen sei, fordert der TV-Star, dass sie ihr Leben besser ordnet, andernfalls könnte die Beziehung weiter auf der Kippe stehen.

Schon vor wenigen Tagen wurden Gerüchte laut, dass JJ und Katie sich getrennt haben. Ein Insider verriet gegenüber dem Magazin Closer: "Katie und JJ haben beschlossen, getrennte Wege zu gehen. JJ hat bereits seine Koffer gepackt und ist ausgezogen." Offenbar waren Freunde schon länger davon überzeugt, dass die Beziehung keine Zukunft mehr hat. "Sie haben JJ schon seit einer Weile gewarnt, dass er seinen Glanz verloren hat und dass sie ihn wie einen Fußabtreter behandelt", plauderte die Quelle weiter aus.

Instagram / katieprice Katie Price und John Joe Slater

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price