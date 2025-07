Letterman entsetzt: CBS-Absetzung von "Late Show" sei feige

David Letterman (78) hat sich erstmals ausführlich zur Entscheidung von CBS geäußert, "The Late Show" ab 2026 vollständig aus dem Programm zu nehmen. In einem Video, das auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht wurde, sagte er zu der Entscheidung: "Ich glaube nicht, dass es Geld war. Das ist reine Feigheit." David, der die Show 1993 ins Leben gerufen hatte und sie bis 2015 moderierte, zeigte sich schockiert über die Vorgehensweise des Senders gegenüber seinem Nachfolger Stephen Colbert (61). "Das ist einfach absurd. Sie behandeln Stephen nicht mit dem Respekt, den er verdient hat", so David.

In dem Video, moderiert von seiner ehemaligen Produzentin Barbara Gaines, lobte David seinen Nachfolger: "Stephen hat in den letzten zehn Jahren ein unglaubliches Publikum gewonnen und wurde zum Aushängeschild der politischen Satire. Und jetzt wollen sie plötzlich keine Kontroversen mehr, das ist reiner Unsinn." David vermutet, dass die neuen Eigentümer der Sendermarke lieber "ruhigere Gewässer" anstreben, anstatt sich durch politische Debatten angreifbar zu machen. David erklärte weiter: "Das ist ein Schlag gegen die gesamte Markenidentität."

Stephen selbst hatte am 17. Juli angekündigt, dass das Format eingestellt werden wird. Fans reagierten auf diese Neuigkeiten enttäuscht und die Vermutung wurde laut, dass es einen Zusammenhang geben könnte zwischen der Absetzung und Stephens scharfer Kritik an US-Präsident Donald Trump (79). David Letterman hatte sich in der Vergangenheit bei Neuerungen in der TV-Landschaft stets humorvoll gezeigt, doch diesmal scheint ihn die Entscheidung tief zu treffen.

Getty Images David Letterman bei der Jubiläumsfeier von "Saturday Night Live" in New York

Getty Images Stephen Colbert bei der "Saturday Night Live" Jubiläumsfeier in New York

Getty Images David Letterman moderiert die "Late Show" 2015