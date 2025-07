Maike von Bremen klärt auf: Das macht sie heute beruflich

Maike von Bremen wird den meisten wohl vor allem als GZSZ-Rolle Sandra Lemke bekannt sein. Von 2002 bis 2008 begeisterte sie ihre Fans regelmäßig mit ihrem Schauspieltalent. Mittlerweile ist die 44-Jährige aber nicht mehr als Schauspielerin aktiv. Schon vor mehreren Jahren zog sie sich aus dem Business zurück – Grund war damals eine chronische Entzündung ihrer Augenlider. Heutzutage geht es ihren Augen aber wieder gut, wie Maike in einem Beitrag auf Instagram verrät.

Maike (44)ist inzwischen unter anderem als Body-Mind-Soul-Mentorin und EMDR-Therapeutin aktiv und hilft damit anderen Betroffenen, "ihre chronischen körperlichen Symptome auf seelischer Ebene zu entschlüsseln", um im Bestfall eine Lösung zu finden. Mittlerweile könnte sie zwar wieder als Schauspielerin arbeiten, doch sie habe sich erst einmal dagegen entschieden. Was aber nicht das endgültige Aus bedeuten muss: "Auch wenn ich momentan nicht als Schauspielerin arbeite, habe ich den Beruf immer geliebt und schließe nicht aus, dass er mir mal wieder passieren könnte in der Zukunft", betont Maike.

Maike spielte in der Vergangenheit nicht nur bei "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" mit. Die Berlinerin war unter anderem in weiteren deutschen Serien wie "Anna und die Liebe", "Marienhof" oder "Herzflimmern – Die Klinik am See" zu sehen. Heute ist sie weitestgehend auf Social Media zu finden. Als Mentorin und Therapeutin nimmt sie ihre Fans ihrem Instagram-Profil zufolge in ihrem Alltag mit und teilt unter anderem Einblicke in ihre Gefühlswelt.

Instagram / maikevonbremen Maike von Bremen, Schauspielerin und Social-Media-Bekanntheit

Getty Images Schauspielerin Maike von Bremen, 2006

Instagram / maikevonbremen Maike von Bremen im September 2024