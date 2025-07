Selena Gomez enthüllt ihr unkonventionelles Hochzeitsmenü

Selena Gomez (33) hat Fans mit Details über das Menü ihrer bevorstehenden Hochzeit mit Benny Blanco (37) überrascht. In einem Video auf dem TikTok-Kanal ihrer Marke Rare Beauty verriet die Sängerin, dass es bei der Feier kein typisches großes Hochzeitstorten-Dessert geben wird. Stattdessen träumt Selena von einer ganz speziellen Leckerei: "Meine bevorzugte Nachspeise wären die Biscuits and Gravy meiner Nana. Das klingt für mich wie ein Dessert", erklärte sie mit einem Lächeln. Das Paar, das seit Dezember 2024 verlobt ist, plant darüber hinaus auch eine kleine, frostfeste Torte nur für sie beide.

Wie ihr Verlobter Benny Blanco vor Kurzem im "Therapuss"-Podcast enthüllte, fehlt es dem Paar bisher an Zeit für eine detaillierte Planung ihrer Feier. Beide sind beruflich stark eingespannt – Musikvideos, Album-Promo und Dreharbeiten zu Selenas Serie Only Murders in the Building ließen wenig Raum für Hochzeitsvorbereitungen. Dennoch betonte Benny, wie aufgeregt sie beide seien. Neben dem Menü liegen die Pläne für den Ablauf noch nicht final fest, doch Benny beschreibt die Hochzeit als "entspannt".

Ein entspanntes Fest bei maximaler Privatsphäre – das scheint der Fokus von Selenas und Bennys zweitägiger Hochzeit in Montecito, Kalifornien, zu sein. Die beiden wollen mögliche Störungen durch erhöhte Sicherheitsvorkehrungen verhindern, da viele Gäste ebenfalls namhafte Persönlichkeiten sind, darunter Taylor Swift (35) sowie Selenas Co-Stars Steve Martin (79) und Meryl Streep (76). Montecito bietet mit seiner Promi-Dichte und Abgeschiedenheit einen optimalen Schauplatz für eine intime Feier, die Selena und Benny nach den jüngsten Herausforderungen der Planung gerade recht sein dürfte.

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Instagram / itsbennyblanco Benny Blanco und Selena Gomez, April 2025

Getty Images Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin, Januar 2024