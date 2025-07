Das sagt Gerda Lewis zu "Prominent getrennt"-Staffel mit Ex

Gerda Lewis (32) hat sich jetzt erstmals zur aktuellen Staffel von Prominent getrennt geäußert, in der ihr Ex-Freund Jannik Kontalis eine Hauptrolle spielt. Der ehemalige Make Love, Fake Love-Gewinner hat in der Realityshow zusammen mit seiner früheren Flamme Yeliz Koc (31) teilgenommen und sorgt dort für jede Menge Drama. Auf Instagram nutzte die Ex-Bachelorette eine Fragerunde, um durchblicken zu lassen, was sie davon hält. "Ja, ich schaue es und fühle mich extrem gut unterhalten. Sehr wilde und gute Staffel", erklärte Gerda knapp, ohne sich direkt zu Jannik oder Yeliz zu äußern.

Die Beziehung zwischen Gerda und Jannik war für Fans vor allem deshalb überraschend, weil sie nach einer Trennung seinerseits zustande kam, die wohl nicht ganz friedlich verlief. Kurz nachdem Jannik sich von Gerda getrennt hatte, nahm er an der Show teil und ließ die alte Beziehung zu Yeliz wieder aufleben. Für die 32-Jährige scheint das Thema jedoch abgehakt zu sein. Statt Negativem stellte Gerda lieber die positive Unterhaltung der Show in den Vordergrund – zumindest öffentlich.

Gerda und Jannik hatten bereits zuvor für Schlagzeilen gesorgt, als es nach dem Liebesaus zu gegenseitigen Sticheleien in den sozialen Medien kam. Während Jannik sich mit Aussagen über die Intensität seiner Gefühle für Yeliz zu Wort gemeldet hatte, konterte Gerda auf ihre eigene Art. "Ich habe Raphael auch in den sechs Monaten mehr geliebt, geschätzt und bewundert, als ich es bei J. jemals getan habe, und das Gleiche zurückbekommen. Deshalb komme ich gut klar damit", erklärte sie. Zwischen ihr und Raphael ist mittlerweile jedoch alles aus und vorbei.

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Gerda Lewis und Jannik Kontalis im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Katrin Hautner / ActionPress Yeliz Koc und Jannik Kontalis, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / raphaelpraymore Raphael und Gerda Lewis im Mai 2025