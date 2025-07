Joseph Quinn datet heimlich Model nach Trennung von Doja Cat

Joseph Quinn (31) wurde kürzlich bei einem geheimen Rendezvous mit dem Model Amelia Zerbe im Chateau Marmont in Los Angeles gesichtet – das zeigen Bilder, die The Sun vorliegen. Nur wenige Wochen nach seiner Trennung von der US-Rapperin Doja Cat (29) scheint der Schauspieler wieder neue Wege zu gehen. Augenzeugen berichten gegenüber dem Newsportal, dass Joseph und Amelia sich unauffällig verhielten und das Lokal getrennt verließen. Der "Fantastic Four: First Steps"-Star stieg zunächst alleine ins Auto, bevor Amelia ihm folgte. Beide bemühten sich, nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Die angedeutete Trennung von Doja Cat hatte bereits im April für Schlagzeilen gesorgt, als Joseph auf der prominenten Dating-App Raya gesichtet wurde. Offiziell hatten Joseph und die Sängerin ihre Beziehung im August 2024 öffentlich gemacht, nachdem sie durch seinen Stranger Things-Kollegen Noah Schnapp (20) einander vorgestellt worden waren. Ihr letzter gemeinsamer öffentlicher Auftritt war Ende März bei der Premiere von Josephs Film "Warfare" in Los Angeles. Während Josephs Rückkehr auf Dating-Apps nun auf eine endgültige Trennung hindeutet, waren zuvor Gerüchte über eine mögliche Verlobung der beiden weit verbreitet. Die 29-Jährige selbst dementierte diese Spekulationen im vergangenen September, als sie mit einem auffälligen Ring am Finger gesichtet wurde.

Joseph Quinn und Doja Cat galten ein knappes Jahr lang als eines der aufregendsten Promipärchen. Trotz ihres öffentlichen Liebesbekenntnisses 2024 soll die Beziehung laut Insidern immer von ihrer Offenheit und Freiheit geprägt gewesen sein, was auf Dojas Bekunden für nicht-monogame Beziehungen zurückgeführt wird. Doja hatte erst letztes Jahr bei einem Festivalauftritt ihre Single "Paint The Town Red" performt und bewiesen, dass sie auch abseits romantischer Schlagzeilen erfolgreich im Rampenlicht steht.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Joseph Quinn und Doja Cat

Anzeige Anzeige

Getty Images Amelia Grace Zerbe, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Doja Cat bei den Oscars 2025