Jason Kelce erinnert sich an erstes Treffen mit Taylor Swift

Jason Kelce (37) erinnerte sich nun an den denkwürdigen Tag zurück, an dem er erstmals auf Taylor Swift (35), die Partnerin seines Bruders Travis Kelce (35), traf. Der Moment ereignete sich am 21. Januar 2024 während eines Playoff-Spiels der Kansas City Chiefs, dem Team von Travis, gegen die Buffalo Bills. In der privaten Lounge, in der auch Taylor saß, ließ Jason seiner Begeisterung freien Lauf: Er riss in einem euphorischen Moment sein Shirt vom Leib, schrie laut und sprang in die tobenden Zuschauermengen. "Das war der Tag, an dem ich Taylor kennengelernt habe. Ein Tag, den ich nie vergessen werde", beschrieb Jason die Situation in einer neuen Folge des Podcasts "New Heights".

Für das Treffen hatte Jason von seiner Frau Kylie Kelce (33) klare Vorgaben erhalten, wie er sich vor Taylor zu benehmen habe. Sie hatte ihm im Vorfeld ausdrücklich geraten, sein Hemd anzubehalten, doch Jasons spontane und ausgelassene Reaktion auf das Spielgeschehen übermannte ihn. "Ich habe Kylie direkt, als wir in die Loge kamen, vorgewarnt. Und sie sagte: 'Jason, wage es ja nicht'", scherzte der ehemalige NFL-Spieler. In ihrem eigenen Podcast "Not Gonna Lie" teilte Kylie später mit, dass selbst ihre Tochter Elliotte amüsiert fragte: "Warum hat Papa seine Brüste gezeigt?"

Die Brüder Jason und Travis verbindet eine enge, liebevolle Beziehung. Seit 2022 geben sie in ihrem gemeinsamen Podcast "New Heights" Einblicke in ihr Leben und teilen persönliche Anekdoten. Jason, der seinen Bruder als seinen "besten Freund" bezeichnet, schwärmt immer wieder von der tiefen Verbundenheit, die schon in ihrer Kindheit begann. Inzwischen ist auch Taylor ein fester Teil der Kelce-Familie. Sie hat sogar Jasons jüngste Tochter Finnley kennengelernt, die im März dieses Jahres geboren wurde, wie er gegenüber Entertainment Tonight verriet. Trotz ihres ungewöhnlichen ersten Aufeinandertreffens scheint sie sich inzwischen bestens in die Familie integriert zu haben.

Jason Kelce und Taylor Swift

Jason und Kylie Kelce im Jahr 2018

Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025