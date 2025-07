Ozzy Osbourne und König Charles pflegten innige Freundschaft

Ozzy Osbourne (✝76), der am Dienstag im Alter von 76 Jahren verstarb, pflegte überraschenderweise eine warmherzige Beziehung zu König Charles (76) III. das berichtet das Magazin Dailymail. Der "Prince of Darkness" und der britische Monarch, beide 1948 geboren, lernten sich im Laufe der Jahre bei verschiedenen Anlässen kennen. Ein besonders herzlicher Moment fand 2006 bei einer Veranstaltung im Clarence House statt, als die beiden gemeinsam lachten. Ozzy war damals Teil des Line-ups für das 30-jährige Jubiläumskonzert von The Prince's Trust. Auch in schwierigen Zeiten stand Charles dem Musiker bei. Als Ozzy 2003 einen schweren Quad-Unfall hatte, schickte der zukünftige König ihm eine Flasche Scotch als Genesungsgeschenk – ein humorvoller, wenn auch symbolischer Akt, da Ozzy als trockener Alkoholiker ihn selbst nicht trank.

Die Verbindung zwischen dem Rockstar und den Royals ging jedoch weit über diesen Vorfall hinaus. Ozzy schockierte einst sogar sich selbst, als er 2002 bei der Queen’s Golden Jubilee im Buckingham Palace auftrat. Mit einer Performance des Black-Sabbath-Klassikers "Paranoid" begeisterte er, trotz seiner eigenen Worte, er sei kaum royales Kaliber. König Charles drückte seine Achtung für den Musiker immer wieder aus. Ozzy wiederum lobte den Monarchen für dessen Menschlichkeit und Offenheit: "Er ist ein sehr netter Mann, voller Respekt", äußerte er einst. Dennoch blieb ihm eine offizielle königliche Ehrung, etwa ein Ritterschlag, trotz zahlreicher Faninitiativen verwehrt.

Ozzy hinterlässt eine einzigartige musikalische Hinterlassenschaft und eine Familie, die ihn auf seinem letzten Weg begleitete. Der Sänger verabschiedete sich im vergangenen Monat während eines emotionalen Abschiedskonzerts in Birmingham von seinen Fans, dankte ihnen aus tiefstem Herzen und schloss mit den Worten: "Das ist der letzte Song. Eure Unterstützung hat uns ein unglaubliches Leben ermöglicht." Mit dabei waren über 42.000 Menschen, die den Moment gemeinsam feierten. In der Vergangenheit ehrten Größen wie Elton John (78) und Metallica seine Karriere und Freundschaft. Der Verlust von Ozzy wird nicht nur in der Musikwelt, sondern auch bei seinen königlichen Freunden spürbar sein.

Collage: ActionPress / imagebroker.com, Getty Images Collage: Ozzy Osbourne und König Charles

Getty Images König Charles, 2025

Getty Images Ozzy Osbourne im September 2022