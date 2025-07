Herzog Hugh Grosvenor und Olivia heißen Tochter willkommen

Hugh Grosvenor (34), der Herzog von Westminster, und seine Frau Olivia Henson sind zum ersten Mal Eltern geworden. Am 27. Juli 2025 kam in London ihre Tochter zur Welt, die den klangvollen Namen Cosima Florence Grosvenor trägt. In einer kurzen Erklärung, die Hello! vorliegt, teilten die überglücklichen Eltern mit, dass Mutter und Kind wohlauf seien. "Der Herzog und die Herzogin freuen sich darauf, diese besondere Zeit gemeinsam als Familie zu genießen", hieß es weiter. Die Geburt markiert einen freudigen neuen Meilenstein im Leben des Paares.

Das Babyglück krönt eine Liebesgeschichte, die 2021 begann, als sich Hugh und Olivia über gemeinsame Freunde kennenlernten. Nach ihrer Verlobung im April 2023 fand die Hochzeit des Paares im Juni des darauffolgenden Jahres in der Chester Cathedral statt. Die Zeremonie zog großes Interesse auf sich und versammelte nicht zuletzt hochrangige Gäste, darunter Mitglieder der britischen Königsfamilie. Olivia trug an diesem Tag ein maßgeschneidertes Kleid der Designerin Emma Victoria Payne sowie das Fabergé Myrtle Leaf Diadem, ein Erbstück der Grosvenor-Familie.

Bereits im März hatten Hugh und Olivia die frohe Botschaft öffentlich gemacht, dass sie ein Kind erwarten. Damals ließ das Paar durch einen Sprecher mitteilen: "Der Duke und die Duchess von Westminster freuen sich sehr, mitteilen zu können, dass die Duchess ein Baby erwartet. Das Paar ist überglücklich und freut sich auf den Beginn ihrer Familie." Das berichtete Hello!. Weitere Details behielten die werdenden Eltern zunächst für sich.

Getty Images Hugh Grosvenor, Duke of Westminster und Olivia Grosvenor, Duchess of Westminster, Juni 2024

Getty Images Hugh Grosvenor, 2024

Getty Images Hugh und Olivia Grosvenor, 2024

