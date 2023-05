Nach seinem Outing: Jake Daniels hat einen neuen Freund (46)

Jake Daniels (18) ist verliebt! Der Brite machte nicht nur mit seiner Leistung auf sich aufmerksam – der Fußballer hatte sich vergangenes Jahr als schwul geoutet. In einem Interview hatte der Profi betont, dass er sich bereit gefühlt habe, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und andere damit zu ermutigen. Seine Entscheidung erweist sich als erfolgreich, denn Jake ist jetzt frisch vergeben!

Die tollen Neuigkeiten verkündete der 18-Jährige im Podcast "How to Be a Man". Nach seinem Outing habe er für kurze Zeit eine Auszeit von den sozialen Medien genommen, als Jake wieder aktiv war, habe er eine besondere Nachricht erhalten. "Es gab nur einen Tag, an dem ich gerade in einen Zug steigen wollte und ich meine Nachrichtenanfragen aufrief, um einen Blick darauf zu werfen, und die oberste Nachricht war von meinem Partner, der mir einfach gratulierte", erinnerte er sich. Bei seinem Freund handelt es sich um den 46-jährigen Mark.

Der Altersunterschied ist für Jake keinesfalls ein Hindernis – im Gegenteil! Dies hatte er gegenüber The Times bestätigt. "30 finde ich zu jung. Über 40 ist besser. Ich wollte eine Beziehung und Stabilität – und das habe ich jetzt", schwärmte er.

Anzeige

Instagram / officialjakedaniels Jake Daniels, Fußballer

Anzeige

Getty Images Luke Badley Morgan und Jake Daniels

Anzeige

Instagram / officialjakedaniels Jake Daniels im Urlaub

Anzeige

Denkt ihr, dass Jake bald mehr von seinem Partner erzählen wird? Nee, das denke ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de