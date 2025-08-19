Will Smith bereut Ablehnung von Kultfilm-Hauptrollen

Will Smith (56) hat in einem Radio-Interview offenbart, dass er die Hauptrolle in Christopher Nolans (55) Sci-Fi-Meisterwerk "Inception" abgelehnt hat. Der Schauspieler erklärte, dass er das Konzept des Films einfach nicht verstanden habe. "Chris Nolan hat mir zuerst 'Inception' angeboten und ich habe ihn nicht verstanden", gestand Will im Gespräch bei Kiss Xtra. Die Rolle ging schließlich an Leonardo DiCaprio (50), der mit dem Blockbuster 2010 einen der größten Erfolge seiner Karriere feierte. Der Film spielte weltweit beeindruckende 839 Millionen US-Dollar ein und räumte mehrere Oscars ab.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Men in Black-Star eine ikonische Rolle ablehnte. Weiter berichtete er, dass er die Kultrolle des Neo in Matrix ebenfalls ausgeschlagen hatte. Will entschied sich damals für den Film "Wild Wild West", der jedoch bei Kritikern und an den Kinokassen enttäuschte. Den Verlust dieser Rollen bezeichnete der Hollywood-Star im Interview scherzhaft als "schöne Narben", gab aber auch zu, dass ihn die verpassten Möglichkeiten schmerzten. Besonders die komplexen, alternative Realitäten erforschenden Geschichten wie bei "Inception" seien für ihn schwer greifbar gewesen, gestand er offen.

Will ist bekannt für seine offene und humorvolle Art, solche Themen anzusprechen, was bei Fans regelmäßig für Diskussionen sorgt. Der Schauspieler, der mit Filmen wie "I Am Legend" und "The Pursuit of Happyness" erfolgreich war, hat sich über die Jahre als einer der gefragtesten Stars Hollywoods etabliert. Privat lebt er mit seiner Ehefrau Jada Pinkett-Smith (53) und seinen drei Kindern ein scheinbar ruhiges Leben, teilt jedoch gerne Anekdoten aus seinem Leben und seiner Karriere mit seinen Fans. Gerade diese offenherzigen Momente machen ihn bei seinem Publikum so beliebt.

Getty Images Filmstar Will Smith

Getty Images Leonardo DiCaprio posiert bei der "Inception"-Premiere 2010 in Los Angeles

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith