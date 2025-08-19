GZSZ-Star Tim Sander: So lebt Kai-Scholl-Darsteller heute

Tim Sander (47), vielen noch als Kai Scholl aus der beliebten Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt, hat sich seit seinem tragischen Serientod weit von seiner Rolle entfernt. Der Schauspieler, der in der Serie als Mitglied einer Jugendgang und später als tragischer Held für Dramatik sorgte, verließ GZSZ vor über zwei Jahrzehnten. Seitdem ist er in zahlreichen deutschen Produktionen aufgetreten, darunter erfolgreiche Filme wie "18 – Allein unter Mädchen" und "Verliebt in Berlin". Tim hat außerdem seinen kreativen Horizont erweitert und sich kino.de zufolge auch als Synchronsprecher und Musiker einen Namen gemacht.

Neben seiner Schauspielkarriere hat Tim neue Wege beschritten. Als Sänger der Indie-Pop-Band "Team Amateur" zeigte er, dass er nicht nur vor der Kamera glänzen kann, sondern auch musikalisches Talent besitzt. Das Debütalbum "Feuer und Freizeit" wurde von Kritikern hochgelobt und brachte der Band Auftritte in Radio und Fernsehen. Doch Tim Sander wollte sich nicht nur auf Musik und Schauspielerei beschränken – auch als Synchronsprecher feiert er Erfolge. Seine Stimme leiht er regelmäßig Film- und Serienfiguren: In "Once Upon a Time... in Hollywood" ist er als Clem (James Landry Hébert) zu hören, in "Army of the Dead" spricht er Mikey Guzman (Raúl Castillo).

Für Fans von Dramatik und emotionalen Momenten bleibt Kai Scholl jedoch unvergessen. Sein Serientod zählt zu den tragischsten Momenten in der langen Geschichte von GZSZ. Der Niedergang des Charakters – von einem verliebten Schüler über den Kampf gegen Alkoholabhängigkeit bis hin zu seinem heldenhaften Tod – bewegte viele Zuschauer zutiefst. Die Serie ist bekannt für solche Wendepunkte, die auch andere Charaktere ereilten und die am Bildschirm für Taschentücher sorgten. Doch auch wenn Kai Scholl nicht zurückkehren kann, gelingt es Tim Sander, sowohl in seinen Projekten als auch in den Erinnerungen seiner Fans weiterhin präsent zu bleiben.

Ex-GZSZ-Darsteller Tim Sander

Tim Sander, ehemaliger GZSZ-Darsteller

Tim Sander und Laura Osswald

