Deshalb hassen Fans das "How I Met Your Mother"-Finale

Über zehn Jahre ist es her, seit die letzte Folge der CBS-Serie How I Met Your Mother veröffentlicht wurde, doch die Enttäuschung der Fans scheint bis heute nicht verraucht. Statt die neunjährige Reise mit Ted, Lily, Marshall und Co. mit einem würdigen Höhepunkt zu krönen, reduzierten die Serienmacher die Handlung fast vollständig auf ein einziges Wochenende: die Hochzeit von Robin und Barney. Ein dramaturgisches Wagnis, das offenbar nicht so recht aufgehen wollte. Das Erzähltempo sank auf Schneckenniveau, während sich liebgewonnene Figuren wie Marshall in Nebenschauplätzen verloren, ohne Witz, ohne inhaltliche Tiefe. Bei den Fans flossen keine Abschiedstränen – stattdessen hagelte es Frustkommentare auf Social Media.

Besonders die titelgebende Mutter, gespielt von Cristin Milioti (40), wurde zur tragischen Randfigur. Neun Staffeln lang wurde sie angekündigt, ersehnt, aufgebaut – und dann im Eiltempo abgehandelt. Kaum hatte man sich als Zuschauer an ihre zarte Chemie mit Ted gewöhnt, kam schon das abrupte Aus. Die Fans fühlten sich betrogen, als hätte man ihnen jahrelang einen Schatz versprochen, nur um ihnen am Ende eine leere Truhe zu präsentieren. Die finale Wendung – Robin und Barney trennen sich, die Mutter stirbt und Ted kehrt zu Robin zurück – wirkte für viele Serienfans wie ein Rückschritt für den Hauptcharakter, nicht wie das langersehnte Happy End.

Trotz allem bleibt "How I Met Your Mother" ein popkulturelles Phänomen, das eine ganze Generation über Jahre hinweg im ProSieben-Nachmittagsprogramm begleitet hat. Neil Patrick Harris (52) als Barney, Jason Segel (45) als Marshall – sie machten die US-Sitcom zu einem Quell unzähliger Memes, Zitate und Running Gags. Besonders die einzigartige Chemie des Ensembles galt in den ersten acht Staffeln als Herzstück des durchschlagenden Erfolgs. Doch das Serienfinale? Geht vielleicht als Paradebeispiel dafür in die Geschichte ein, wie auch Produktionsfirmen manchmal die perfekte Welle reiten – und sich dann kurz vor dem Strand doch noch auf die Nase legen.

"How I Met Your Mother"-Cast

Getty Images Die "How I Met Your Mother"-Besetzung im Januar 2012

Getty Images / Paul Hawthrone "How I Met Your Mother"-Clique, New York City 2005