Sylvester Stallone zahlte eine Million für krassen Filmstunt

Sylvester Stallone (79) hat 1993 für einen Kino-Meilenstein gesorgt, den Action-Fans noch heute bewundern. Für den Film "Cliffhanger - Nur die Starken überleben" griff der Schauspieler filmstarts.de zufolge tief in die eigene Tasche und zahlte rund eine Million US-Dollar aus seinem Privatvermögen. Mit diesem Betrag ermöglichte der Schauspieler die Inszenierung einer Szene, die als bislang teuerster Luftstunt in die Filmgeschichte einging. Dabei verzichtete der Hollywood-Star sogar auf einen Teil seiner Gage, um die spektakuläre Sequenz zu realisieren.

Der waghalsige Stunt, der den Rekord hält, wurde von Simon Crane, einem erfahrenen Stuntman, ausgeführt und sorgte für Nervenkitzel. In rund 4.500 Metern Höhe balancierte Simon auf einem Seil zwischen zwei Flugzeugen, die mit über 300 km/h durch die Luft rasten. Sicherheitsvorkehrungen? Kaum. Kein Wunder, dass die Aktion ihren Platz im Guinness-Buch der Rekorde gefunden hat. Dennoch geriet der Stunt beinahe außer Kontrolle: Simon verfehlte sein Ziel, schlug mehrfach gegen das Flugzeug und konnte sich nur knapp vor den Triebwerken retten, bevor er absprang.

Für den leidenschaftlichen Schauspieler und Regisseur war es nicht das erste Mal, dass er seine Projekte mit vollem Engagement unterstützte. Sylvester Stallone, bekannt durch seine ikonischen Rollen in "Rambo" und "Rocky", ist nicht nur für seine körperlichen Höchstleistungen vor der Kamera bekannt, sondern auch dafür, keine Kompromisse einzugehen, wenn es um den Erfolg eines Films geht. Privat ist der Actionheld Familienvater von fünf Kindern und verheiratet. Seine mitreißende Energie und sein unermüdlicher Einsatz für seine Filme haben ihm nicht nur zahlreiche Fans beschert, sondern auch den Status einer Hollywood-Legende eingebracht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone bei der Formel 1, Las Vegas, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone, Premiere von "Tulsa King" 2022

Anzeige