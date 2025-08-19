Schmerz lass nach: Taylor Swift verflucht ihre High Heels

Taylor Swift (35), bekannt für ihre offene Art, hat ungeschönt über einen Schmerz gesprochen, den ihre vorwiegend weibliche Fangemeinde vermutlich bestens kennt: Im Podcast "New Heights", den ihr Partner Travis Kelce (35) gemeinsam mit seinem Bruder moderiert, gab die Sängerin zu, wie sehr ihr das regelmäßige Tragen von High Heels körperlich zusetzt. Besonders während ihrer gefeierten Eras-Tour, die von März 2023 bis Dezember 2024 andauerte, litt sie unter heftigen Schmerzen, nachdem sie immer wieder ihre dreistündige Bühnenshow in Stöckelschuhen absolviert hatte. "Ich war ständig in einem Zustand des körperlichen Unwohlseins", erklärte Taylor und zog den Vergleich zu Travis' körperlich ebenfalls sehr herausfordernder Football-Karriere.

Während der Tour trug die Sängerin eine beeindruckende Auswahl an maßgeschneidertem Schuhwerk von Edeldesigner Christian Louboutin – zu großen Teilen mit Absätzen in schwindelerregender Höhe. Besonders ins Auge stachen versierten Beobachterinnen die Sunset-Orange-Heels, die auf ihr neues Album "The Life of a Showgirl" hinwiesen. Travis bestätigte im Podcast umgehend die heftigen Schmerzen, unter denen Taylor regelmäßig nach ihren Auftritten litt. Im Hotel habe sie nach den Shows immer wieder versucht, ihre geschundenen Füße mit Hilfsmitteln wie Zehenspreizern oder einer Akupunkturmatte zu regenerieren.

Taylor ist bekannt für ihren Perfektionismus und ihre Liebe zum Detail, was sich auch in jedem einzelnen ihrer Bühnenlooks zeigt. Ihr offener Bericht über ihre körperlichen Qualen scheint ein wichtiger Schritt, der Applaus für ihre Offenheit verdient – und doch fragen sich unterdessen viele ihrer weiblichen Fans: Müssen diese Schmerzen als eigentlich vermeidbarer Teil des Erfolgs tatsächlich hingenommen werden? Oder wäre eine Mode, die für ein angenehmes Körpergefühl sorgt und keine Einschränkung für die Bewegungsfreiheit von Frauen bedeutet, nicht zeitgemäßer? Doch egal, wie Taylors Antwort auf diese Fragen ausfallen wird – eines ist sicher: Eingefleischte Swifties werden sie für ihren Mut und ihre Ehrlichkeit feiern.

Getty Images Sängerin Taylor Swift bei einem "The Eras"-Tour-Konzert

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Juni 2025 in Florida

Getty Images Taylor Swift, Sängerin